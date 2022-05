League of Legends: M.S.I. 2022 Rumble Stage agli sgoccioli

Ascolta questo articolo

Si è appena concluso il Day 4 dell’MSI 2022, giornata del Rumble Stage caratterizzata da parecchie sorprese che preannunciano un Day 5 che non avrà pietà per chi commetterà errori. Ecco il recap della giornata 4 del Rumble Stage:

RNG : Vincono contro gli ultimi in classifica SGB e poi distruggono gli EG.

: Vincono contro gli ultimi in classifica SGB e poi distruggono gli EG. T1 : Vincono contro i G2 e perdono contro gli Evil Geniuses.

: Vincono contro i G2 e perdono contro gli Evil Geniuses. EG ; Strappano una vittoria ai T1 di Faker ma vengono schiacciati dagli SGB

; Strappano una vittoria ai T1 di Faker ma vengono schiacciati dagli SGB G2 : Seconda giornata che li vede chiudere con 2 sconfitte a mano dei T1 di Faker e dei PSG Talon.

: Seconda giornata che li vede chiudere con 2 sconfitte a mano dei T1 di Faker e dei PSG Talon. PSG : Vincono (di nuovo) contro i G2 e perdono a sorpresa contro gli SGB.

: Vincono (di nuovo) contro i G2 e perdono a sorpresa contro gli SGB. SGB: Perdono contro i campioni in carica RNG ma ottengono una vittoria “d’orgoglio” contro i PSG Talon.

I G2, unico team europeo con la possibilità di accedere alle semifinali, sembrano aver perso la forma, cosa che li ha portati a condividere un traballante 3° posto con gli EG. Dopo la dominazione delle prime due giornate non sembrano essersi ancora ripresi dalla sconfitta arrivata il 3° giorno di Rumble Stage per mano dei PSG Talon. Sconfitta che ha interrotto la loro win-streak di ben 24 partite.

Gli RNG sono i campioni in carica che hanno perso una sola volta (contro i G2) salvo poi vincere tutte le partite successive: per passare come prima in classifica al Knockout Stage gli basterà una sola vittoria. Tra i suoi componenti ha brillato Gala, l’adc che vanta già ben 2 pentakill (se consideriamo anche quella ottenuta nel game poi rigiocato a causa di un problema on-stage col ping artificiale, visto che i Royals non sono potuti andare a Busan, causa restrizioni dovute al covid).

I T1 di Faker si piazzano in seconda posizione dimostrando qualche debolezza in fase di draft ma mostrandosi un team in grado di soffrire e reagire grazie alle individualità dei giocatori. Gli Evil Geniuses si ritrovano a pari punti con i G2 e nonostante non fossero tra i favoriti hanno dimostrato di non essere affatto intimoriti dai grandi nomi nelle altre squadre, giocando aggressivi ogni match con tutti i suoi pro e i suoi contro. Negli EG, tra tutti, ha fatto parlare di sé Jojopyun, il midlaner, non tanto per le sue abilità e qualità (indiscusse) quanto per le sue uscite goliardiche su Twitter che hanno acceso un po gli animi dei fans (quelli europei in particolare).

I PSG Talon capitalizzano contro i G2 ma perdono incredibilmente contro i Saigon (SGB). Per loro la situazione è davvero molto particolare e domani non avranno modo di sbagliare. Sarà una giornata difficile che li vedrà prima contro gli EG, che cercheranno con la loro aggressività di farsi largo in semifinale, e dopo essere contro i primi in classifica RNG. Da parte loro c’è il potenziale, come hanno dimostrato nelle ultime giornate soprattutto: quindi l’unica squadra che non può, matematicamente, lottare per la semifinale sono i vietnamiti del team SGB che hanno strappato una vittoria proprio ai PSG guadagnando il primo punto dello stage 2, punto che vale di più per l’orgoglio che per la classifica. Ecco intanto la classifica alla chiusura del Day 4 di Rumble Stage:

R.N.G. (Cina) T.1 (Corea) G2 (Europa) E.G (Nord America) PSG (Asia Pacifica) SGB (Vietnam)

Day-5 di Rumble Stage

La quinta (ed ultima) giornata della seconda fase dell’MSI vedrà, come già detto, le squadre parecchio agitate. Chi vorrà vincere (ancora) per l’orgoglio (SGB), chi invece per rimanere la più dominante e allungare la win-streak (Rng), chi invece si combatterà per un posto in semifinale.

Ogni partita sarà svolta in “scontro diretto” (Best of 1) com’è stato per tutto lo stage, e in caso di eventuali situazioni di pari-merito, oltre alle sei partite garantite ci saranno gli spareggi per definire le posizioni in classifica. Ecco la schedule di domani:

[G2 vs SGB] – [EG vs PSG] – [SGB vs T1] – [PSG vs RNG] – [EG vs G2] – [T1 vs RNG]

Per chiunque volesse seguirli, ciò è possibile sul sito ufficiale di lolesports o su Twitch sui canali PG_Esports_LoL, per la cronaca con caster italiani, o su quello di Riot Games, per quella inglese. Canali che solo ieri hanno avuto picchi di 8.000 viewers (Pg_Esports_LoL) e più di 200.000 viewers per il canale ufficiale della Riot.

In via eccezionale, proprio per la possibilità di assistere a degli spareggi, si partirà alle 8 del mattino. Riusciranno i G2 a passare la fase 2? Non ci resta che sperare per i nostri beniamini europei.