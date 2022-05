League of Legends: M.S.I. 2022. I T1 dominano i G2 e vanno in finale

Ascolta questo articolo

A Busan i padroni di casa dell’MSI 2022 si sono conquistati (strameritatamente) la finale. I T1 hanno dimostrato di essere maturati parecchio nelle ultime giornate di Rumble Stage ma in questo Knockout Stage si sono davvero superati. Il cambiamento è avvenuto così in fretta, così inaspettatamente, che i G2 si sono ritrovati un team completamente diverso da quello che avevano affrontato durante la seconda fase dell’MSI.

I rappresentanti LEC purtroppo non potevano farci molto, ma non per mancanze del team o di preparazione, semplicemente questi T1 sono, dopo oggi, i favoriti della finale.

Recap della semifinale

I T1 hanno vinto per 3 a 0 contro i G2 risolvendo diversi problemi ed errori ricorrenti che li hanno portati a regalare qualche punto. Sono sempre stati “temuti” per il loro livello meccanico: i più abili e i più reattivi players dell’MSI peccavano però di adattabilità, di piani b efficaci, e di draft. Questi problemi, oggi, non sono pervenuti e hanno permesso di perfezionare il diamante grezzo che già era questa squadra la cui punta, ovviamente, è Faker che si porta a casa il titolo di MVP “overall” dei 3 games.

Merito anche agli altri giocatori (in particolare Zeus, toplaner, e Keria, support) che non si sono fatti oscurare dalle performance del capitano giunto ormai al 10° anno di attività.

Per i G2 invece non c’è molto da dire. Forse i ban mirati si sono fatti sentire più del dovuto ma la verità è che potevano fare ben poco e quando una squadra, come questi rappresentanti della LEC (che sanno soffrire e ribaltare partite che tutti giudicherebbero perse) non ha modo di ribattere, la colpa non la si può dare a nessuno e si possono solo dare meriti ad una squadra (i T1) che non ha mostrato sbavature e ha preparato la semifinale in maniera così ineccepibile da eliminare l’avversario in tempi ristretti (ci si aspettava una Bo5 più combattuta).

Capitolo a parte per i “fans” di entrambe le fazioni. Quelli dei T1 sembravano molto più “tranquilli” mentre quelli dei G2 avevano quell’aria da “coro da stadio”: sui social era una continua dimostrazione d’appoggio e scambio di meme, soprattutto su Flakked in versione papera e Broken Blade che finalmente riesce a pickare Ornn. Insomma, una bella atmosfera che specialmente la fanbase Europea e quella Nord Americana hanno saputo creare dietro questo evento.

La finale

Come già detto i T1, dopo aver flexato i muscoli in semifinale, possono essere considerati i favoriti. Gumayusi, adc del team coreano, durante un’intervista post Bo5, si è pure lasciato andare in un commento goliardico “we’ll sh*t on them” riferendosi agli RNG che incontreranno domani in finale. Toni goliardicamente duri che sottolineano la rivalità tra le due nazioni.

Per chiunque volesse seguire la Finale dell’MSI 2022, lo potrà fare a partire dalle 10:00 (orario italiano) di domani (Domenica 29 Maggio) sui principali canali twitch Pg_Esports_LoL (con cronaca italiana) o su RiotGames (in inglese). In alternativa, lo si potrà seguire sul sito lolesports dove sarà possibile anche ricevere delle ricompense semplicemente guardando il capitolo conclusivo di questo evento. Chi vincerà questa finale? T1 o RNG?