League of Legends: M.S.I. 2022. Gli RNG sono in finale

Una vittoria degli RNG non era poi così scontata, o meglio: quando si hanno degli avversari come gli Evil Geniuses, non si può dare nulla per certo. I rappresentanti LCS, seppur considerati “Underdogs”, arrivavano in semi-finale con un 5-5 dove annoverano vittorie anche tra i T1 (che hanno battuto proprio gli RNG, durante l’ultima giornata di Rumble Stage).

Jojopyun apre la giornata con un tweet goliardico (del genere con cui diverte dall’inizio dell’MSI): “sending xiaohu back to top lane today”. Xiaohu è il midlaner dei Royals con un passato da toplaner che, a quanto pare, non era sfuggito alle frecciatine del giocatore degli EG. Ma passiamo al recap dei tre game giocati.

Primo game: [RNG] 22 – 1 [EG]

MVP: RNG WEI (Jungler). La prima partita vede il Gangplank di Impact sprecare il flash nei primissimi minuti, cosa che lo costringerà prima a un duro avvio di corsia superiore e poi a subire un dive da parte di Wei con Jarvan IV, Xiaohu con Galio e Bin con Gwen. Prova a dar manforte Jojopyun con un teletrasporto sulla torre ma non fa in tempo. Poco più tardi, un altro dive ai danni di Impact dove moriranno anche Corki (Jojopyun) e Nocturne (Inspired) mentre in corsia inferiore la Kai’sa di Gala e il Nautilus di Ming hanno solo un discreto vantaggio di minion farmati (circa 2 ondate in più) sulla Xayah di Danny e la Leona di Vulcan.

Un’azione di Inspired prova a ridare al compagno Impact qualche gold per colmare il gap con Bin ma termina in tragedia e da lì a breve sarà la disfatta per gli EG. Gli RNG vincono con circa 18.000 gold di vantaggio sul nemico a fine game, un gap abissale, e una sola morte (quella di Wei) contro le 22 del team NA.

Secondo game: [EG] 15 – 19 [RNG]

MVP: RNG MING (Support). Nel secondo game le draft sono più bilanciate e gli EG decidono di togliere ai nemici 3 campioni precedentemente giocati (tra cui il Galio di Xaiohu e la Gwen di Bin). Saranno 35 minuti (circa) dove il support dei Royals sembra essere onnipresente con il suo 73.7% di Kill Partecipation, avendo messo lo zampino su 14 delle 19 uccisioni della propria squadra.

Il game seppur veda un gap meno straripante rispetto a quello di prima, è comunque in mano agli RNG indotti in qualche errore da degli EG decisamente più arzilli!

Terzo game: [EG] 16 – 27 [RNG]



MVP: RNG XIAOHU (Midlaner). Nel terzo e ultimo game della giornata gli RNG sudano. Gli EG si sono finalmente svegliati e ripropongono una draft simile a quella precedente, eccezion fatta per la botlane che cambierà. Il game durerà circa 43 minuti ed è non solo quello più divertente della giornata, ma tra i più i belli di tutto l’MSI. Gli EG recuperano un early intricato per poi riuscire a restare non solo in pari, ma anche a strappare qualche obbiettivo.

Sul finale però, complice il late game che non concede errori tra inventari ormai pieni (o quasi) e tempi di respawn elevati, cedono di fronte ai colossi cinesi.

Gli RNG in prospettiva di T1 vs G2

Per gli RNG, ora in finale, l’obbiettivo del 3° MSI vinto è decisamente più vicino ma, domani (28 Maggio)b si scontreranno le uniche due squadre che sono state in grado di batterli durante l’evento: I T1 di Faker e i G2 di Caps. Quindi, per i Royals, è ancora presto per adagiarsi sugli allori.

I padroni di casa, i T1 rappresentati dell‘LCK, sono i favoriti per accedere alla finale, tuttavia i G2, rappresentati LEC, non sono così facili da battere come già hanno ampliamente dimostrato durante il Rumble Stage battendo proprio i Coreani. Per tutti gli interessati, il primo match partirà alle 10:00 orario italiano.