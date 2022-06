League of Legends: il PG Nationals parte col botto

Ascolta questo articolo

La prima giornata del PG Nationals è stata un successone sotto tutti i punti di vista. Si sono toccati picchi di 8000 spettatori al match di apertura, co-streammato da Brizz, per poi stabilizzarsi tra i 3-4000 di media per tutto il resto della “giornata eSportiva“.

L’operazione che prevedeva il co-streaming con diverse figure importanti di Twitch Italia (per quanto riguarda League of Legends), quindi, ha funzionato e oggi, quando ci sarà la seconda giornata a partire sempre dalle 19, ci si aspetta di replicare quanto fatto ieri, se non di migliorarlo.

Prestazione corale per quanto riguarda Broadcast e Influencers davvero perfetta: complimenti PG eSports! Ma passiamo al recap dei vari match.

Il match di apertura è iniziato alle 19 come da schedule. Gli aNc OutPlayed vincono contro gli Axolotl dopo che quest’ultimi hanno sorpreso tutti con una draft molto cheesy, particolare. La sorpresa era tanta che gli Axolotl vanno pure in vantaggio nelle prime fasi di partita, dove Rengar insieme ad Ivern mid fa sprecare il flash ad Ahri per poi ucciderla. In corsia superiore il Sion di Skar, nonostante fosse stato gankato pre 6 e ucciso, uccide per ben due volte (in duello) il Gangplank di Stenbosse. Tempi duri anche per la botlane degli OP che però, alla fine, grazie ad un ottimo gioco di macro, riescono non solo a non cedere troppo vantaggio ma anche a ribaltare le sorti del match ed infine a vincerlo. Merito del comeback in gran parte nelle mani di Lotus, MVP della partita, che ha saputo compensare il brutto avvio punendo gli errori di macro (e non solo) degli avversari, accaparrandosi gli obbiettivi che gli venivano concessi e tamponando ove possibile, e di Stenbosse che si fa perdonare con giocate crossmap e nei teamfights.

Il secondo game della giornata vedeva contrapposti i GG eSports nel blueside e CyberGround Gaming nel redside. La partita è stata parecchio lunga, circa 41 minuti: i dieci protagonisti si sono scontrati anche abbastanza duramente (sulla landa) senza mai prendere eccessivo vantaggio l’uno dall’altro. Per gran parte del tempo le due squadre si sono annullate a vicenda ma alla fine sono state le mosse dell’MVP, Eyliph con la sua Akali da corsia superiore a far pendere l’ago della bilancia verso i CCG, prendendo vantaggio in early da un roam di Gnar e utilizzandolo per accumulare risorse. Quando, nelle fasi finali, entra nei fights, ha un tempismo impeccabile e con precisione chirurgica riesce a eliminare i suoi bersagli portando così il proprio team alla vittoria.

Nel terzo incontro gli Esports Empire se la vedono contro i Macko. Gli EE fin da subito iniziano a incassare colpi brutali dagli Mck che singolarmente sono ostici ma cominciano a ruotare diventano inarrestabili. Si muovono sulla mappa come un’unica entità e tritano tutto ciò che hanno a tiro. Chiudono con 21 uccisioni contro 1 degli EE e con circa 20k di gold diff, mostrandosi in una forma più che smagliante. A fine partita c’è indecisione su chi premiare come MVP, ma sarà ACD col suo Olaf a fregiarsi del titolo dopo aver demolito una povera Gwen sin dai primi minuti di partita. Potevano fare di più gli EE? Sicuramente, la qualità non manca certo al loro roster, ma che Macko!

Il game di chiusura della prima giornata avviene tra i Samsung Morning Stars e gli Atleta eSports. La partita si mette male ben presto per le stelle del mattino di capitan Counter e le cose si complicano col passare del tempo. Un game che sarebbe dovuto finire al 20° minuto, come ammette la stessa Rata, ma che si protrae grazie alla reazione degli SMS i quali alla fine cederanno di fronte a degli Atleta che controllano molto bene la partita e chiudono con circa 10k di gold lead. L’ MVP del match è Endz, l’adc degli Atleta che gioca una Tristana mostruosa e si permette anche delle giocate folli, come quell’ambush al river dopo aver perso tre compagni nel fight in mid e dove troverà la kill su Nautilus di Czypsy prima di fuggire.

Per quanto riguarda la seconda giornata che partirà oggi alle 19 ecco quali saranno gli incontri: Esports Empire – aNc OutPlayed, Axolotl – Atleta Esports. GG eSports – Samsung Morning Stars, Cyberground Gaming – Macko eSports. Pronti al secondo round?