League of Legends: I problemi della SoloQ secondo la Riot

Ascolta questo articolo

Tutti abbiamo quell’amico/a che da la colpa al “sistema” dietro le classificate di League of Legends: a volte le spara veramente grosse mentre altre volte potrebbe aver ragione, secondo Riot Games. Per questo motivo già da qualche mese si parla di rimozione delle Duo in soloQ, di ri-sistemare l’MMR e di come quest’ultimo abbia qualche problema.

Per quanto riguarda la Solo Q, abbiamo già detto che rimuoveranno la possibilità di entrarci in duo. Lo avevano già fatto con le code di High-Elo (Challenger e Gran Master), quindi è una meccanica già “rodata” e che pare funzionare. In questo modo risolveranno il problema del “vantaggio dei premade” in solo Q e dei lunghi tempi di attesa in Ranked Flex per i gruppi composti da 3 giocatori. Scelta che pare essere un primo passo in avanti verso un’esperienza quanto più sana possibile in entrambe le classificate.

Quando si parla di Ranked, però, spesso si parla anche di Match Making and MMR che non sembrano essere sempre funzionanti in maniera ottimale. Ci sono stati diversi bug in passato e pare ce ne siano ancora: quello più famoso è quello dell’usare la funzione di “transfer” dell’account che ti permetteva di pompare l’MMR. Da qualche tempo, a riguardo, sono arrivati i primi provvedimenti tra i quali spicca il caso di Doaenel, che è stato bannato proprio per aver abusato di questo exploit.

Sempre restando a tema MMR ogni season si sente parlare di “reset” che puntualmente non avviene o non è evidente come ci aspettiamo. La verità qui è ben più triste: resettare l’MMR di tutti i giocatori senza l’ausilio di un nuovo sistema di ranked è solo deleterio per tutti. Con l’attuale sistema ci vorrebbe un periodo di assestamento non breve per far si che tutto si stabilizzi, col rischio (come oggi) di vedere account “doomed” ovvero con la possibilità che restino bloccati in un elo che non gli appartiene.

Si, è vero: tutti dicono “io non mi merito quest’elo” ma, come detto in principio, non diamo per scontato che tutti siano presuntuosi. C’è un problema concreto che a volte viene esasperato dai molti giocatori, sì, che viene utilizzato come “scusante” per le proprie mancanze o carenze, certo, e che deve essere risolto. Magari il ragazzo bronzo che si sentiva Gold arriverà a Silver, per esempio, o magari resterà bronzo, ma una volta risolti i problemi non avranno più scuse e potranno (finalmente) migliorarsi come giocatori e divertirsi (di conseguenza) di più.

Altro problema parecchio grosso è quello del “boosting” e della vendita di account classificati che stanno creando sempre più problemi con l’ampliarsi di questo fenomeno, non per questioni di bug, ma perché certi giocatori finiscono a giocare ad elo per cui non sono ancora pronti e, oltre a rovinarsi la propria, di esperienza, falsano il risultato di una partita che non può verificare se l’MMR di quell’account è dovuto ad una reale crescita delle abilità del giocatore o meno.

Ci sono le “Code” poi che in genere sembrano “invenzioni” da complottisti quando in realtà sono cose che possono meccanicamente esistere, basti pensare alla Smurf Q dove vanno a finire quei giocatori di molto più forti rispetto al proprio elo dopo un tot di partite. Questo di per sé non è un male ma lo diventa quando magari ci finisci per caso e lì cominciano i dolori. Per le altre code non ci sono “prove” concrete, quindi non ne parleremo, ma questa impatta sull’MMR e, su questo sistema di Ranked, va perfezionata? Forse. È sinonimo dell’obsolescenza delle meccaniche dietro le Classificate? Potrebbe anche essere.

In conclusione: che League of Legends abbia dei problemi è innegabile, com’è innegabile che la Riot stia, concretamente, provando a fare qualcosa. Può farlo solo a piccoli passi, a tentativi, che richiederanno tempo ma che alla fine le permetteranno di migliorare (ulteriormente) il loro prodotto videoludico. Vorrebbe partire (come annunciato a Marzo) dalla rimozione delle Duo dalla Solo Q: voi che ne pensate a riguardo?