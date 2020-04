"Last Oasis": sopravvivenza e battaglia in un gioco di ruolo intenso

La software house Donkey Crew ha posto in accesso anticipato, in vista di una prossima commercializzazione nella versione per PC, “Last Oasis”, un titolo che rappresenta un gioco di ruolo ricco di azione, non basato solamente sui parametri più puri degli RPG, come dialoghi, punteggi e potenziamenti, puntando molto sull’azione continua e sulla sopravvivenza in una terra verdeggiante ma anche ostile.

Il gioco comincia con una partenza tutto sommato semplice, per apprendere immediatamente tutte quelle azioni e caratteristiche che diventeranno fondamentali nel corso di tutta la storia, la raccolta dei materiali per produrre abiti, armamenti ed oggetti, oltre all’approvvigionamento del cibo, ottenuto dalla caccia, dai frutti della terra e prendendo l’acqua tramite i cactus.

Nel mezzo di questa oasi perduta, tratteggiata molto bene grazie ad una grafica ricca di particolari e ben lavorata anche dal punto di vista tecnico, c’è il rischio di morte da disidratazione a causa del sole cocente che splende senza tregua: la sopravvivenza è il primo parametro, per passare al secondo imposto dall’obiettivo di rimanere in vita a causa degli innumerevoli avversari presenti in questi territori fantastici.

La costruzione di un Walker, una specie di piccola fortezza volante, rappresenta uno dei temi di maggiore spicco in “Last Oasis”: la struttura, creata nelle prime fasi di gioco, sarà il punto di deposito, di salvataggio e di riposo che garantirà al personaggio il miglior riparo da tutto: perciò il suo ampliamente è quanto mai decisivo. Occhio anche ai Rupu, i primati che vanno sconfitti per ottenere le liane Rupu, un elemento imprescindibile per migliorare il Walker.

Elementi di spicco e di grande importanza nel gioco saranno anche il commercio ed il PvP: la parte economica è tanto utile quanto può rivelarsi un punto dolente dove si possono commettere degli errori: quindi occhio ad ogni singola transizione di materiali, oggetti e di denaro. Altrettanta attenzione va concessa per la sfida contro gli altri avversari umani: è positivo affrontare in uno contro uno gli altri giocatori, ma occhio alle squadre che si muovono in gruppo, che possono razziare il vostro equipaggiamento non depositato nel Walker.

Anche gli avversari controllati dal computer e tutte le creature sono un buono spunto di combattimento che, sommato alle sfide agli altri giocatori, hanno il risultato di dare tanta azione a “Last Oasis”. Le missioni, la continua attenzione a tutto ciò che è utile a sopravvivere e programmare i propri spostamenti in un mondo così ostile, formano una sfida non indifferente e che non cade mai nella banalità.