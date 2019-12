La prima PlayStation festeggia i 25 anni

La prima PlayStation compie 25 anni e nel paese del Sol Levante la console è stata lanciata il 3 dicembre 1994. L’esordio della Sony in questo campo fu immediatamente fruttuoso, diventando da un semplice prodotto pensato per i ragazzini a realtà tecnologica in grado di cambiare la quotidianità di ogni famiglia.

PlayStation è stata una console rivoluzionaria all’epoca, esaltando il 3D nel miglior modo possibile e incentrandosi anche sul campo multimediale, con la riproduzione dei brani musicali, inserendo all’interno un CD. Gli esperimenti precedenti, che più o meno condividevano le stesse idee, come “Philips CD-i” e “3DO Interactive Multiplayer”, furono entrambi dei flop commerciali, vendendo pochi milioni di copie.

Fino ad allora il mercato era dominato da due grandi consolle come Sega Mega Drive (conosciuta come Sega Genesis in America) e il Super Nintendo, conosciuto anche con l’abbreviazione di SNES. La prima vendette 29 milioni di copie, mentre la seconda circa 49 milioni di pezzi. Entrambi devono dare merito al loro enorme successo grazie alle due mascotte come Mario e Sonic the Hedgehog.

Il successo di PlayStation può essere attribuito a due grandi meriti da parte di Sony. Il primo è la forte campagna pubblicitaria fatta all’epoca, tanto che per molti sono ancora indimenticabili le pubblicità come la “Society Against PlayStation (SAPS)” o il “Mental Wealth” di Chris Cunningham.

Ovviamente, grandi protagonisti sono stati anche i videogiochi. Hanno fatto storia i titoli come “Metal Gear Solid”, “Gran Turismo”, “OddWorld”, la serie “Tekken”, “Ape Escape”: inoltre, è impossibile non citare “Crash Bandicoot”, che diventò la mascotte della consolle.

Questi grandi successi si sono ripetuti anche nel corso degli anni, e al momento si è giunti alla sua quarta versione, mentre una quinta dovrebbe uscire per la fine del 2020, un po’ prima del periodo natalizio. Le grandi rivali di queste ultime generazioni sono l’eterna “Nintendo” e Microsoft (con la su “Xbox”).