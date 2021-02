La pandemia e il 2020 in un gioco da tavolo: ecco l’invenzione di Fabrizio Iozzo

Lui si chiama Fabrizio Iozzo, ha 47 anni ed è titolare di una società che offre assistenza informatica. Come tutti noi, anche lui e la sua famiglia hanno dovuto fare i conti con le restrizioni anti Covid imposte dal Governo per contenere la pandemia, soprattutto durante la primavera del 2020, quando in Italia c’è stato il lockdown totale per due mesi.

Iozzo ha raccontato all’Agi quello che gli sta succedendo in questo periodo. Una sera, infatti, mentre era costretto a stare a casa per vie delle restrizioni, ha avuto l’idea di inventare un gioco che potesse ripercorrere i momenti del 2020 più significativi, soprattutto quelli più curiosi e su cui si è fatta ironia. Attenzione però: il gioco di Iozzo non vuole assolutamente essere una mancanza di rispetto verso chi, con l’arrivo del Covid-19, ha perso tutti.

“Mi sono tenuto lontano da morti, malattie, ospedali, terapie intensive, il mio gioco è una parodia di tutto quello che è successo a margine della pandemia, nato dalla voglia di esorcizzare questo periodo”, così ha spiegato il 47enne. Iozzo ha così cominciato a disegnare a casa tutto il gioco, che è un misto tra Monopoli e il Gioco dell’Oca, dove ci sono apposite caselle in cui i concorrenti devono muoversi. La prima casella è davvero originale, e mette in evidenza l’episodio accaduto in piazza San Pietro, quando Papa Francesco fu trattenuto da una fedele cinese troppo insistente. Lui in quell’occasione le diede un colpetto sulla mano in modo da farla smettere.

Lo scopo del gioco

Il concorrente vincitore sarà colui che riuscirà a conquistare tutte le otto carte bonus, ovvero mascherina, amuchina, autocertificazione, bonus 600 euro, bonus vacanza, bonus monopattino, ristoro e vaccino. Insomma tutto ciò che ha caratterizzato l’anno appena trascorso. Inizialmente il 47enne ha realizzato il gioco e lo ha fatto stampare da una tipografia di fiducia, poi ha postato tutto sui social.

A quel punto i suoi followers hanno cominciato a chiedere dove avesse preso il gioco, in quanto molti di loro lo volevano. La trovata è piaciuta a parecchi quindi, tanto che alcune persone hanno chiesto a Fabrizio Iozzo l’indirizzo della tipografia che lo produce. La confezione del gioco, che l’ha distribuita in pochissime copie, contiene tra l’altro una confezione di gel igienizzante per le mani e mascherine chirurgiche. Una delle regole è appunto giocare con la mascherina, questo in modo da sensibilizzare sull’emergenza sanitaria.

Al momento, però, viste le restrizioni al gioco si può giocare soltanto in famiglia, in quanto, come ben si sa, è vietato invitare a casa persone esterne al proprio nucleo famigliare. Per il momento però il 47enne non ha voglia di commercializzare la propria idea, anche perché così come è concepita non va bene, in quanto dovrebbero essere riformulati i nomi, come si fa appunto nei romanzi. E nel caso sarebbe pronta anche la versione 2021. “Spero che non serva, che il vaccino funzioni consentendoci di lasciarci tutto alle spalle. Ma in caso contrario ho già le prime caselle, la caduta del governo, Capitol Hill e le primule” – così ha detto all’Agi Fabrizio Iozzo.