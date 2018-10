Il prossimo aggiornamento della Playstation 4 permette di cambiare il proprio nickname

Uno degli aggiornamenti più richiesti dai videogiocatori di Playstation 4 è quello di poter cambiare il proprio nickname. Ci sono voluti anni di rumour e speculazioni prima di avere conferma da parte della Sony Interactive Entertainment, che ha fornito anche le prime date di rilascio di questo aggiornamento.

Il cambio di ID è disponibile già dal mese di novembre, ma solamente a una stretta cerchia di utenti che sono iscritti alla “Playstation Preview Program“. Tutti gli altri videogiocatori invece devono aspettare i primi mesi del 2019. Come si può leggere sul blog dell’azienda, questo aggiornamento potrebbe portare alcuni problemi con alcuni giochi e non è del tutto gratuita.

Questi sono i prezzi per ogni qualvolta che decidiamo di cambiare nickname: “Durante l’anteprima, sarete in grado di cambiare il vostro ID online tutte le volte che vorrete. La prima modifica è gratuita mentre le modifiche successive avranno un costo di € 9,99. Per i membri di Playstation Plus, dopo la prima modifica il costo sarà di € 4,99. Le modifiche all’ID online possono essere effettuate tramite il menu Impostazioni o la pagina Profilo della vostra PS4.”

La Sony rivela che questo cambio nickname è disponibile solamente per una stretta lista di videogiochi: “Questa funzione è compatibile con i giochi PS4 originariamente pubblicati dopo il 1 aprile 2018 e una grande maggioranza dei giochi PS4 più giocati che sono stati rilasciati prima di questa data. Tuttavia, si noti che non tutti i giochi e le applicazioni per i sistemi PS4, PS3 e PS Vita sono garantiti per supportare la modifica dell’ID online, e gli utenti potrebbero occasionalmente riscontrare problemi o errori in determinati giochi”.

In molti comunque sono frenati da questo cambio di ID, poiché hanno paura che prendere questa strada potrebbe causare la perdita di tutti i trofei e dei loro amici. Comunque, gli utenti che potranno sfruttare di questa possibilità durante il mese di novembre potrebbero darci delle notizie più confortanti su questa feature.