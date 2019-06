Il Professor Layton e lo Scrigno di Pandora HD: enigmi e avventure grafiche a gogò anche su Android e iOS

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Devo dire che la cifra richiesta per questo gioco ha destato non poche polemiche tra i fan di questa particolare serie enigmistica Nintendo: secondo alcuni, 11 euro per un remastering sono tanti, mentre - per altri - il tutto va parametrato alla qualità del gioco, nettamente superiore ai casual games presenti negli store mobili. Personalmente, propendo per questo secondo "fronte": la qualità, del tutto evidente ne "Il professor Layton e lo scrigno di Pandora HD", si paga e, di sicuro, alla fine, non deluderà.