I videogiochi come terapia per superare la quarantena

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha affermato che i videogiochi, oltre a essere un prezioso passatempo in questo periodo di chiusura forzata, possono anche essere un vero e proprio trattamento per tener testa alla quarantena e rispettare tutte le norme di distanziamento sociale necessarie in questa situazione.

Alcuni mesi fa l’OMS ha inserito la dipendenza da videogames nell’International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems: è bene tuttavia evidenziare che esiste una precisa differenza tra la dipendenza da videogiochi, che come altri tipi di dipendenze è una vera e propria malattia e deve essere trattata da professionisti del settore, e la semplice passione per questo mondo, spesso erroneamente definita come “problema“.

Ed è molto significativo che la stessa organizzazione (OMS) abbia lanciato la campagna #PlayApartTogerther in collaborazione con le grandi industrie legate al mondo dei videogiochi, tra cui spiccano Activision, Blizzard, Twitch, Riot Games e tante altre.

L’organizzazione spera che l’industria possa “raggiungere milioni di persone con messaggi importanti per aiutare a prevenire la diffusione di Covid-19”, dice in una nota Ray Chambers, ambasciatore dell’OMS per la strategia globale.

Entusiaste le case videoludiche: “Siamo orgogliosi di partecipare a un’iniziativa così utile”, spiega Bobby Kotick, Ceo di Activision Blizzard.

“Teniamoci fisicamente separati e adottiamo #PlayApartTogether per superare questa crisi.” Aggiunge Nicolo Laurent, Ceo di Riot Games. È proprio questa passione, questo amore per il videogioco che può aiutare milioni e milioni di persone a distrarsi in un periodo così difficile per tutti.

Ci si può immergere in storie avvincenti o strappalacrime, in mondi misteriosi tutti da esplorare, affrontare epici combattimenti e meravigliose avventure, o semplicemente giocare con gli amici per divertirsi in compagnia. In questo modo un semplice passatempo può diventare uno strumento per mantenere il distanziamento fisico ma senza sfociare nell’isolamento sociale.

Infine molte aziende, store e case produttrici, hanno messo a disposizione vari titoli gratuiti o molto scontati per aiutare ad affrontare la quarantena: un gesto che sicuramente in molti apprezzeranno.