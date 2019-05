I Simpson saranno presenti all’E3 e potrebbero trasformarsi in un nuovo videogioco

L’E3 Coliseum, come riporta il sito ufficiale, è l’occasione per avvicinare i fan dei videogiochi ai loro sviluppatori preferiti. Il tutto verrà celebrato con dei panel, conversazioni ed altri eventi speciali. La manifestazione viene prodotta da Geoff Keighley, giornalista canadese esperto dei videogames e presentatore televisivo conosciuto per aver ospitato “GameTrailers TV“.

Fino a questo momento, sono stati annunciati i panel di “Netflix“, che ha come obiettivo quello di trasformare le sue serie tv in videogiochi, e una demo di “Psychonauts 2“, insieme alla presenza del “director studio” Tim Schafer e dall’attore Jack Black.

Il nuovo annuncio

In queste ore è stata annunciata anche la presenza de gli autori e dei produttori del cartone animato dei “I Simpson“. Per i pochi che non conoscono la famiglia “gialla”, si tratta di una delle sit com più longeve mai trasmesse nel mondo, poiché il primo episodio intitolato “Simpsons Roasting on an Open Fire“, conosciuto in Italia con il nome “Un Natale da cani“, venne trasmesso il 17 dicembre 1989, quasi trent’anni fa.

Non va escluso quindi che Matt Groening, insieme al proprio staff, voglia festeggiare i loro 30 anni con un nuovo gioco. Gli autori hanno mostrato sempre un certo legame al mondo videoludico, dal momento che si contano almeno 22 giochi dedicati ad Homer e alla sua famiglia. Tra i tanti titoli troviamo: “The Simpsons Hit & Run”, “The Simpsons Road Rage”, il free to play “I Simpson – Springfield” e l’ultimo per le consolle “I Simpson – Il videogioco”, oltre a una decina dedicati almeno a Bart grazie al suo successo ottenuto negli anni ’90.

Al momento, sembra difficile vedere un altro titolo per il mondo smartphone, poiché “Springfield” risulta essere ancora un gioco molto amato dal pubblico. Nel corso di questi anni, in tanti hanno chiesto un seguito di “Hit & Run“, e non va scartata l’idea che i creatori possano esaudire la richiesta dei loro fan. Ma, solamente tra qualche settimana, potremo scoprire la verità.