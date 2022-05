I giocatori su Nintendo Switch Sports si aggirano furtivamente nella volgarità

Ascolta questo articolo

Uno dei titoli più conosciuti per il mercato di Nintendo Wii è stato Wii Sports nel quale i giocatori, attraverso un proprio avatar e nickname completamente personalizzati, potevano confrontarsi in diverse discipline (tennis, surf e molti altri sport all’interno del titolo), avvalendosi dei primi controller di movimento senza fili per le console domestiche.

Per questo successo la casa di Kyoto ha voluto riproporre su Switch un seguito, chiamato Nintendo Switch Sports, che non fa altro che riproporre le medesime tematiche anche in questo capitolo.

Per evitare che certe persone possano esagerare nella volgarità, Nintendo ha inserito alcuni filtri in questo aspetto ponendo dei limiti nell’inserimento dei nick un po’ troppo oltraggiosi per le persone, le comunità oppure per qualsiasi altro aspetto della società. Ma sfortunatamente in ogni misura c’è sempre un modo per aggirare le problematiche, se possiamo definirle in questo modo, perché alcuni giocatori hanno deciso di dilettarsi e prendere in giro i propri avversari con alcune battute fuori luogo.

Infatti alcuni utenti hanno manipolato i propri nick con alcune battute fuori luogo come “Fan of Child” e “Fan of Mom My Milkers“: potete immaginare quanto siano esagerate per un titolo che può essere giocato da tutta la famiglia, dai genitori ai nonni fino ai più piccoli. Questo sicuramente non farà felici quei giocatori che non amano la volgarità, e allo stesso tempo mette in una posizione difficile Nintendo in quanto dovrà trovare un modo per risolvere la situazione ponendo ulteriori limiti per tutti i coloro che non si comportano così. Insomma una beffa nella beffa.

Sicuramente Nintendo Switch Sports condivide molte delle stesse problematiche dal suo predecessore, dalle persone che creano avatar inappropriati facendo si che altre persone possano solamente innervosirsi in modo inappropriato. Speriamo che questa situazione possa migliorare il prima possibile e che si possa trovare una soluzione al più presto, nel modo più civile possibile.