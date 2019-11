Hot Wheels Infinite Loop: anche su Android il videogame con gare arcade

A distanza di qualche mese dall’esordio su iOS, l’americana Mattel, leader mondiale in ambito ludico, ha portato anche su Android un videogame freemium, Hot Wheels Infinite Loop, destinato a far conoscere anche ai millennials le emozioni delle sue celebri macchinine da collezione, tipiche degli anni ’80 e ’90.

Il videogame, realizzato dalla gaming house Creative Mobile Games, permette delle sfide di tipo arcade, in stile Asphalt, quindi di tipo player versus player (PvP), tra massimo 8 concorrenti in simultanea, che potranno sfidarsi – alla guida di auto di dimensioni reali – in tornei di varia difficoltà o, tramite ticket d’ingresso (ripristinati dopo un po’ di attesa), in eventi speciali.

Le gare in Hot Wheels Infinite Loop prevedono acrobazie anche in giri della morte (come nelle piste fisiche della Mattel), derapate, scontri contro veicoli civili o i concorrenti, per primeggiare e vincere le gare: i controlli non avvengono via accelerometro, ma solo mediante i pulsanti virtuali e innestando, di tanto in tanto, la modalità sprintante “nitro“, rigenerata a seconda degli oggetti raccolti lungo il percorso.

Dotato di una certa dose di strategia, e necessitante anche di spirito d’osservazione, onde cogliere al volo il bivio o la scorciatoia che può assicurare un vantaggio sugli altri, Hot Wheels Infinite Loop ricompensa gli utenti con casse premio alla cui apertura è possibile collezionare nuove automobili, tra cui le storiche riproduzioni delle mignon Shark Bite, Twin Mill, Bone Shaker, Rodger Dodger, etc, mettendole a disposizione del proprio garage, o perfezionandole – in ottica customizzante – in base alla valuta virtuale man mano guadagnata, o via acquisti in-app (opzionali)

Da sottolineare l’inedita modalità di supporto al gioco Hot Wheels Infinite Loop che, oltre al summenzionato sistema delle micro-transazioni in-app, prevede anche, per avvalersi di tutte le potenzialità del gameplay, un sistema di sottoscrizioni in abbonamento, a cadenza mensile o, addirittura, annuale.