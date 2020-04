"Hearthstone: Ceneri delle Terre Esterne", sesta espansione del gioco di carte virtuali di Blizzard

“Hearthstone: Ceneri delle Terre Esterne” è la sesta espansione del gioco fantasy di carte virtuali prodotto da Blizzard e derivato da “World of Warcraft”, che dal 2014 ha attirato l’attenzione di molti giocatori in tutto il mondo. Stavolta l’attuale espansione porta tutti tra demoni, terre bruciate dal fuoco e i cacciatori che implacabilmente lottano contro i malvagi.

Il titolo, che sarà disponibile, come al solito, su PC, iPhone, iPad ed Android, troverà il suo fulcro nella nuova classe del proprio protagonista, il Cacciatore dei Demoni, personaggio che troverà molto spazio e metterà temporaneamente in un angolo le altre classi disponibili. Il personaggio risulta efficacissimo per il nuovo set di carte disponibili, ma questo ha anche un risvolto negativo della medaglia.

Infatti. l’incredibile forza di questo nuovo personaggio nel contesto della nuova espansione ha dato spazio ad una marea di mirror match, continui incontri tra giocatori diversi che utilizzavano la stessa classe e pressoché gli stessi poteri, cosa che ha provocato non poca irritazione nei giocatori più esperti che, nonostante la loro innegabile bravura, affrontando avversari sempre identici cadono nella mediocrità del giocatore “normale”.

Interessanti novità arrivano invece proprio dalle carte dell’espansione, tra le quali spiccano i servitori inibiti, una nuova serie di personaggi in supporto dell’eroe, che vengono schierati come essere dormienti e che dopo due turni si attivano, offrendo grandi poteri a disposizione. Lo stesso potere distruttivo o protettivo lo offriranno le nuove carte supreme, o “prime” nella versione inglese, adatte per rinforzare ulteriormente i personaggi.

I nuovi eroi, tra i quali spicca Illidan, danno un buon contributo all’attrattiva di questa espansione; i loro poteri chiaramente sono stati studiati per avversare demoni ed altre creature che popolano l’intero set di carte virtuali messo a disposizione, pure efficaci anche contro diverse tipologie di nemici presenti nelle precedenti espansioni del gioco.

L’opera di bilanciamento dei poteri (nerf in termini videoludici) è stata eseguita a tempo di record, 24 ore dopo l’uscita di “Hearthstone: Ceneri delle Terre Esterne” per sistemare alcuni errori che davano innegabili vantaggi a chi aveva determinate carte e viceversa, ma questo è costato in termini di scarsità del design ed anche nel puro aspetto tecnico, con caricamenti a volte lunghi e problemi di crash a volte continui registrati in determinati ambiti.