Golf Blitz: arriva su Android un’originale rivisitazione della serie Super Stickman Golf

Una delle giovani gaming house più promettenti del momento, la canadese Noodlecake Studios (nel 2017 passata sotto le insegne della cinese ZPlay), cui si devono giochi in stile Minecraft (es. Bouncy Hoops e The Blockheads), ma anche avventure oniriche (Altos’ Adventure ed Alto’s Odissey), già versata nel settore sportivo, con il gioco Super Stickman Golf, torna ad occuparsi dello sport sul green con un’originalità già sperimentata reinventando il gioco degli scacchi (Really Bad Chess): il risultato? Un Golf Blitz decisamente fuori dagli schemi, rispetto ad alcuni classici visti nel 2018.

Golf Blitz, disponibile gratuitamente per piattaforme Android, con occasionali acquisti in-app, e diverse autorizzazioni richieste (file, foto, video, Wi-Fi), è un videogame realizzato con grafica 2D nel quale l’utente potrà sfidare, in ottica multiplayer, sia squadre, facendo parte a sua volta di un team, che individui, scegliendo tra amici e perfetti conosciuti connessi da ogni parte del mondo.

Appena installata l’applicazione, si potrà scegliere un avatar (man mano che se ne sbloccheranno, il parquet totale arriverà a 75), personalizzandone il modo di giocare in base a quelle che sono le proprie specificità stilistiche: a questo punto, per entrare nel vivo del gioco, ci si avvarrà di dinamiche gesture giù viste in Angry Birds.

Per caricare il colpo con la mazza scelta, basterà trascinare il dito all’indietro e, raggiunta la potenza desiderata, avendo avuto cura di spostarlo sul touchscreen onde impartirgli la direzione giusta, si potrà tentare di centrare la buca col minor numero di colpi possibile: rispetto ai comuni giochi, però, si potranno scegliere dei potenziamenti (per giunta migliorabili) che andranno oltre quelli (comunque presenti) finalizzati ad accrescere la propria precisione e che, in buona sostanza, prevedono l’uso di laser, di palline/granate, o di palline appiccicose, etc, con la finalità di danneggiare gli avversari, disseminando difficoltà e trappole in vista degli altrui tiri.

Non manca, infine, la possibilità di chiacchierare con i membri della propria squadra, grazie ad un apposito servizio di chat integrata, mirato anche a conoscere persone che, poi, si aggiungeranno alla propria lista di amici, magari da sfidare.