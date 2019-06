Gods & Monsters: ufficiale il fantasy game di Ubisoft mix tra Zelda e Cavalieri dello Zodiaco

Nel corso delle giornate d’anteprima dedicate all’importante fiera californiana del gaming, l’E3 2019, la gaming house Ubisoft – la stessa dietro il videogame “Assassin’s Creed: Odyssey” (destinato, secondo quanto comunicato in corso di evento, a ricevere la Story Mode) – ha annunciato l’arrivo (il prossimo anno) di un nuovo gioco per computer, consolle, e piattaforme online, rappresentato dal mitologico “Gods & Monsters”.

Gods & Monsters, da alcuni accostato per gameplay alla saga di Zelda, ma con qualche prestito anche dai Cavalieri dello Zodiaco, è un fantasy game con contaminazioni dungeon e adventure in cui il giocatore impersona un antico eroe greco di cui si è perso la memoria, il cui compito sarà quello di liberare gli Dei dell’antica Grecia.

Nell’assolvere alla sua missione, l’eroe salperà alla volta una remota terra che, a fronte del nome di Isola dei Beati (una sorta di Campi Elisi), in realtà si paleserà come non meno colma di pericoli di quanto non fosse, ai tempi di Ulisse, l’isola della maga Circe: quivi giunto, l’avatar del giocatore, sfruttando le proprie capacità, abilità, ma anche i poteri di cui è provvisto, dovrà affrontare le forze malefiche che tengono in ostaggio gli Dei, nella fattispecie rappresentate da mostri mitologici quali ciclopi, gorgoni, e idre.

Sconfitti questi ultimi, come nella miglior tradizione dei platform, occorrerà scontrarsi con una sorta di boss o, letterariamente parlando, di super villain, personificato nientemeno che dall’inquietante Tifone, un mostro qui rappresentato con ali da volatile e testa da goblin che – sfidato Zeus – finì, secondo quanto raccontano gli annali della leggenda, per essere schiacciato sotto la Sicilia, finendo con l’abitare nelle profondità dell’Etna.

Il videogame Gods & Monsters, secondo quanto rivelato dagli sviluppatori di Ubisoft, arriverà in commercio il 25 Febbraio del 2020, giocabile sui computer Windows, sulle consolle Xbox One di Microsoft, Playstation 4 di Sony, e Nintendo Switch, e sul servizio di game streaming Stadia, allestito da Google.