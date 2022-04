Gearbox acquisterà lo studio Lost Boys Interactive

Non è un segreto che Gearbox Software sia una delle realtà meglio strutturate nel settore dei videogiochi e, infatti, arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia da parte dei rappresentanti ufficiali dell’azienda, con sede a Plano in Texas, dell’acquisizione del team di sviluppo Lost Boys Interactive arrivato alla ribalta nel mercato con l’acclamato Tiny Tina’s Wonderland che è uno spin-off della serie di Borderlands.

Al momento non ci è concesso sapere la somma dell’acquisizione, e monitoreremo la rete per ulteriori informazioni relative alla vicenda: ricordiamo che il team di sviluppo Lost Boys è stato fondato nel 2017 a Madison nel Winsconsin. Oltre al già citato Tiny Tinas’s Wonderland gli sviluppatori americani hanno contribuito nello sviluppo di diversi capitoli della serie di Call of Duty e a PlayerUnknow’s Battlegounds, come team esterno.

Lo studio diventerà una sussidiaria di Gearbox Entertainment, operando indipendentemente nello sviluppo di nuovi titoli sotto il controllo di Gearbox che consentirà di far conoscere in tutto il mondo questo talentuoso team di lavoro. Lost Boys conta attualmente 220 dipendenti, che andranno a sommarsi con i 1.300 circa impiegati di Gearbox. Attualmente ci sono dei piani per far aumentare il personale fino a 350 persone entro il 2024.

Il CEO Shaun Nives ha riportato le parole espresse dal presidente di Gearbox Software Steve Jones: “Abbiamo fondato Lost Boys con il sogno di lavorare sui prodotti che sarebbero stati amati e riconosciuti a livello globale“, così ha commentato e di seguito ha continuato: “Siamo incredibilmente entusiasti di unirci a Gearbox e continuare a fare ciò che sappiamo fare meglio: creare giochi straordinari che intrattengono e ispirano gli altri“.

Juno Capital Partners ha lavorato come M&A e consulente strategico per Gearbox, EY invece è il consulente finanziario e fiscale dell’azienda, mentre Fenwick & West è presente come consulente legale: in breve, l’azienda americana sta ponendo le basi per diventare un colosso del settore.