Gamescom 2019, i titoli più attesi della fiera

Il Gamescom 2019 (20-24 Agosto) sta per iniziare, con tanti i titoli attesi e novità sulle nuove console, tra cui spicca Google Stadia, oltre a molti ospiti illustri.

Ci sarà inoltre un nuovo Stadia Connect, dedicato alla nuova console Google, una puntata speciale di Inside Xbox e, probabilmente, un Nintendo Direct. Ora però concentriamoci sui videogiochi più attesi per questa edizione.

Death Stranding e Cyberpunk 2077

Il nuovo prodotto di Hideo Kojima è sicuramente uno dei giochi più attesi dell’ultimo periodo: in uscita l’8 novembre, ancora non sono chiarissime molte meccaniche sul gameplay e probabilmente questa è l’occasione per fare chiarezza e costruire una promozione adeguata al progetto.

Altro titolo sulla bocca di tutti, soprattutto dopo la splendida presentazione all’E3 2019 con la presenza di Keanu Reeves nel cast, sarà Cyberpunk 2077. Potrebbero essere mostrate altre scene di gioco effettivo o chiarimenti sulla struttura di gioco e della componente di shooting che ha convinto di meno, pur essendo di buona fattura.

Call of Duty: Modern Warfare, Gears 5

Altro ospite illustre alla fiera di Colonia, il titolo che dovrebbe rilanciare il brand, dopo le ultime uscite poco convincenti, probabilmente mostrerà la campagna single player, assente il Black Ops 4. Non mancherà uno sguardo al multiplayer e ad una possibile modalità battle royale, su cui ci sono stati molti rumor lo scorso anno.

Ormai manca poco al lancio del gioco Gears 5, e in questa edizione del Gamescom si mostrerà la campagna, giocabile in cooperativa fino a 3 partecipanti, e la modalità Orda. Dopo un buon quarto capitolo la saga deve fare il salto di qualità, soprattutto dal punto di vista narrativo, e questa può essere l’occasione giusta.

Watch Dogs: Legion

Il titolo sarà presente con una demo giocabile, ambientata in una Londra governata da un regime totalitario con forti limitazioni ai cittadini. Grande novità è la possibilità di poter controllare diversi PNG (Personaggi Non Giocanti) e sceglierli in base alle diverse abilità e caratteristiche.

Altri titoli molto attesi sono: Halo Infinite e The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Non è stata confermata la presenza di nessuno dei due giochi al Gamescom, tuttavia i fan sperano di avere qualche anticipazione o trailer già ora.