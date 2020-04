Games with Gold, Aprile 2020: i nuovi titoli gratuiti per Xbox

Come ogni mese vengono annunciati i nuovi titoli disponibili per tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate: i giochi potranno essere scaricati nel corso di Aprile sulle proprie console.

I titoli che guidano l’offerta Microsoft sono: Project CARS 2, particolarmente amato da tutti gli appassionati di guida, e Fable Anniversary, riproposizione del grandioso primo capitolo della saga per Xbox 360. Andiamo a vedere nello specifico tutta l’offerta.

Disponibile a essere riscattato dal 1° al 30 aprile c’è Project CARS 2, titolo fedele ai paradigmi della serie, con un gameplay completo e divertente e grande attenzione data al motore fisico, in modo da garantire una vera e propria simulazione di guida.

Un gioco che renderà felici gli appassionati con oltre 180 auto da gara e da strada, divise in varie categorie, e oltre 40 circuiti internazionali, tra cui Monza, Nurburgring, Le Mans, Imola e tanti altri. La simulazione è valorizzata da una fisica incredibilmente realistica e anche dinamica, con superfici sconnesse (ghiaccio e fango), un ciclo giorno notte e condizioni atmosferiche in tempo reale.

Disponibile dal 1° al 15 aprile Fable Anniversary, riproposizione per Xbox360 del primo capitolo della saga creata dai Lionhead Studios di Peter Molyneux, è possibile giocarlo anche su Xbox One grazie alla retrocompatibilità, con una serie di ottimizzazioni.

Fable è stato uno dei primi giochi che dà massima libertà ai giocatori: è possibile diventare il più nobile dei paladini o il più furbo dei ladri, e infatti le scelte sono pressoché infinite.

Il titolo è stato tra i primi a lanciare questa meccanica che è ancora molto apprezzata ancora oggi. Tutte le nostre scelte avranno delle conseguenze e influiranno sulla trama. Sebbene le meccaniche di gioco sentano il peso degli anni, il titolo è una perla che vale la pena recuperare, soprattutto se amanti del genere.

Gli altri due titoli disponibili sono: Knights of Pen and Paper Bundle (16 aprile-15 maggio). Entrambi i capitoli della serie, raccolti in un bundle, ripropongono l’esperienza dei classici giochi di ruolo carta e penna con una grafica in pixel art: è possibile vestire i panni dei giocatori o del game master e in quest’ultimo caso creare la propria avventura.

Toybox Turbos (16-30 aprile) è ispirato al famoso Micro Machines: il titolo è un gioco di macchinine con visuale dall’alto. Le gare sono ambientate in circuiti stravaganti come tavoli da biliardo e aule scolastiche. Un gioco piacevole con gli amici per sessioni di gioco brevi: oltre a supportare l’online vi è anche la possibilità di giocare in locale con lo schermo condiviso.