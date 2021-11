Game & Watch Zelda: ufficiale la consolle tascabile per i 35 anni di Nintendo

Nelle scorse ore, Nintendo, mantenendo la promessa fatta in quel di Giugno, ha ufficializzato, per festeggiare i 35 anni della sua storia, una nuova consolle tascabile in stile Game & Watch primi anni ’80, dedicandola alla principessa Zelda.

Esteticamente, il Game & Watch Zelda (già in promo lancio su Amazon a 49.99 euro) è simile al modello targato Super Mario visto nel 2020: frontalmente, assieme al pulsanti gommati ed al D-Pad, c’è sempre la placca metallica dorata, ma il colore rosso scuro ispirato dalla consolle Nintendo Famicom (in Occidente NES) è stato sostituito dal verde, per omaggiare il costume del personaggio Link della saga “The Legend of Zelda”.

Il nuovo palmare contiene 3 videogiochi, sostanziati in “The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link” e “The Legend of Zelda: Link’s Awakening”, usciti originariamente per Nintendo NES nel 1986 e 1987, cui è stato aggiunto un titolo per GameBoy del 1993, “Link’s Awakening”, saltando però un’uscita del ’91 per SNES, “A Link to the Past” il cui gameplay richiedeva un controller quadri-tasto. Giocabile per 8 ore, mantenendo basso volume e luminosità, il palmare Game & Watch Zelda si ricarica via microUSB Type-C e dispone di una custodia di cartone che gli fa da stand, permettendo di mantenersi sempre acceso in modalità Orologio e senza (rispetto a quanto visto col modello per Super Mario) dover far ricorso all’alimentazione via USB.

Altre piccole chicche nascoste, all’interno del nuovo Game & Watch di Zelda sono rappresentati dal fatto che il mini-gioco Vermin, rispetto alla versione del 1980, non ha più per protagonista Mr. Game & Watch che mantiene salvo il suo giardino maneggiando due martelli per menare le talpe che vi spuntavano, ma punta tutto su Link, che nel bonificare il proprio giardino dovrà affrontare degli invasivi Octorocks. Oltre a ciò, la modalità Orologio permette di avere, col ticchettio dei secondi in sottofondo, oltre ad alcuni eventi speciali che scattano in particolari ore della giornata, la riproduzione di varie scene di combattimento, con ambientazioni diurne e notturne, tratte da The Legend of Zelda: il giocatore può comunque prendere il comando di Link per giocare in prima persona, avendo (Sound ON) la colonna sonora del titolo in riproduzione (previa pressione per 5 secondi del tasto A).

Infine, anche la modalità Timer, qui ispirata ai livelli foresta, deserto e tempio del titolo Zelda II: The Adventure of Link, guadagna una certa interattività visto che, oltre a veder scorrere il gioco da sé, è possibile prendere il controllo di Link per vedere quanti più nemici riesce a sconfiggere in un lasso di tempo tra i 60 secondi e i 10 minuti.