Fortnite: evento Doomsday e nuova stagione in arrivo

L’evento speciale in oggetto è stato denominato “Doomsday”, ovvero giorno del giudizio perché preludio di un vero e proprio stravolgimento della mappa di Fortnite come la conosciamo ora. La data esatta non è ancora certa, perché Epic Games, realizzatrice del gioco, ha già prolungato più volte il conto alla rovescia: strategia per aumentare le aspettative o problemi tecnici?

Gli attuali rinvii potrebbero essere collegati alle manifestazioni degli ultimi giorni negli USA. Come d’abitudine l’evento speciale si terrà live e sarà irripetibile: è pertanto fondamentale raggiungere il maggior numero di persone possibile.

L’evento si svolgerà probabilmente come segue: nei pressi dell’attuale agenzia verrà costruito un macchinario per accumulare energia, che verrà sabotato dal famosissimo gatto di Fortnite di nome Miaoscolo, proveniente da Corso Commercio, una delle città più antiche del gioco. Dopo il sabotaggio un’enorme quantità di energia si sprigionerà incendiando tutta la mappa, e proprio in questo momento arriverà il salvatore, Mida, che porterà delle bombe verso l’oceano con un motoscafo provocando uno tsunami, salvando la mappa dalle fiamme ma provocando di fatto un’inondazione.

Poco dopo l’evento inizierà la stagione tre del capitolo due. Nessuna certezza su cosa troveremo, ma numerose sono le indiscrezioni. Pare che ci saranno moltissime novità nel pass battaglia (un insieme di skin, deltaplani, balletti, coperture, schermate di caricamento e vbags): per esempio, Miaoscolo dopo essere morto in seguito al sabotaggio della macchina energetica, sarà presente in versione robotica e verrà chiamato M-1000 e sarà presente nel nuovo pass come skin.

Le tre skin del prossimo pass più amate dagli appassionati di questo gioco PVP potrebbero essere Aquaman, Mera e il Cavaliere Nero versione donna. Pare inoltre che nella prossima stagione scomparirà l’ormai famosa agenzia.

Al momento, pare che la nuova stagione avrà inizio il 17 Luglio prossimo, ma che già il 15 giugno gli appassionati potranno avere delle succose anticipazioni.