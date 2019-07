Flashback Mobile: arriva su smartphone il celebre sci-fi game anni ’90 con grafica rotoscope

Nelle scorse settimane, corse voce che il designer e programmatore Paul Cuisset, apprezzato anche per videogame quali Moto Racer, Time Commando, e Space Harrier, avrebbe collaborato col distributore SFL interactive per portare anche su piattaforma mobile (iOS e Android), un celeberrimo videogame degli anni ’90. L’attesa è finita (anzitempo, da oggi 22 Luglio), grazie all’arrivo – nei relativi app store – del videogame “Flashback Mobile”.

Il nuovo Flashback Mobile è la versione rimasterizzata del videogioco originale, uscito nel 1992 per PC/Mac, e consolle (Atari, SEGA, Nintendo), di genere platform, con elementi puzzle, ambientato nel futuro: nello specifico, la trama, rimasta intonsa, prevede che ci si cali nei panni dello scienziato Conrad B. Hart che, d’un tratto, nell’anno di grazia 2142, si risveglia in una colonia abitata su Titano, luna di Saturno, privo di memoria, con il richiamo alla realtà rappresentato dalla pressante esigenza di sottrarsi ai pericoli ed alle minacce di misteriosi nemici, extraterrestri, di cui dovrà sventare un piano per la sopraffazione del pianeta, prima di poter tornare sulla Terra.

Lo stile, basato su cinematografiche animazioni rotoscope, le stesse che gli hanno permesso di vendere 2.2 milioni di unità su più di 10 piattaforme diverse, e di meritare una menzione nel Guinness Book World Record quale videogame sempre altamente gradito e fonte d’ispirazione, è rimasto lo stesso ma, grazie alla consulenza attiva di Cuisset, sono arrivati dei plus graditi.

A livello estetico-multimediale, il giocatore potrà contare su musiche, effetti sonori, e soundtrack rimasterizzati, su effetti post-FX per una miglior resa grafica, ma anche – in ambito sostanziale – su un tutorial, una funzione rewind in caso di errori, e – dulcis in fundo – sulla possibilità di sfruttare i moderni comandi touch o, diversamente, una simulazione virtuale di quelli originali basati su controller fisici.

Il prezzo di Flashback Mobile è di 4.99 dollari, su Android e iOS, ma senza acquisti in-app: quindi, una volta effettuato il pagamento una tantum, si disporrà di un prodotto fatto e finito, con un’esperienza videoludica completa.