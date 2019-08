Final Fantasy 8 remastered: ecco la data di uscita ufficiale

Era una notizia attesa da tanto tempo, soprattutto oggi che sembrano essere tornati i videogiochi vintage reinterpretati in chiave moderna e dunque con una grafica migliore. Questa volta tocca a Final Fantasy 8 remastered che ha visto ufficializzata la data di lancio del famosissimo capitolo.

La data di uscita del videogioco è fissata il 3 settembre 2019 per Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e per PC (scaricabile da Steam). Il prezzo al day one sarà di 20 dollari. La notizia è stata confermata ufficialmente proprio dall’account Twitter ufficiale di Final Fantasy.

Final Fantasy 8 remastered: dal 1999 nei cuori degli appassionati

Insieme al tweet, la società ha pubblicato anche il trailer ufficiale che mostra come rispetto alla versione pubblicata la prima volta nel 1999, la remastered presenti notevoli miglioramenti grafici e diverse opzioni per personalizzare la propria esperienza di gioco. L’ottavo capitolo della nota saga di Final Fantasy si aggregherà alle precedenti remastered già pubblicate di 7, 9, 10, X-2 e XII.

La cosa che potrebbe f,ar storcere il naso agli appassionati è che il gioco sarà acquistabile nella sola versione digitale dunque senza il classico supporto fisico da inserire nel lettore. Tra le impostazioni personalizzabili nel gioco ci sarà la possibilità di velocizzare il gioco ad una velocità massima X3, ovvero tre volte superiore a quella “normale”.

La versione per computer, però, sarà caratterizzata da altre novità e migliorie che non arriveranno su console: ad esempio, sarà possibile inserire dei codici per sbloccare anticipatamente tutti i personaggi. Alcune voci di corridoio, però, in passato avevano ipotizzato un possibile arrivo del gioco anche su supporti fisici, ma questa notizia al momento non è stata né confermata, né negata dagli sviluppatori. È possibile, quindi, che ci stiano ancora pensando: anche perché il prezzo al day one, apparentemente basso, potrebbe essere legato proprio al fatto che il gioco sia disponibile solo in versione digitale.