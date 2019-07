"F1 2019": gran premi, monoposto e circuiti al massimo livello con Codemasters

“F1 2019”, il titolo di successo sulla Formula Uno di Codemasters, torna per il decimo anno consecutivo per PC, PlayStation 4 e Xbox One, riportando le corse dei bolidi più veloci del mondo in una dimensione del tutto simile a quella degli anni scorsi, con importanti novità che riguardano il complesso grafico e non solo.

Come vuole la prassi, avremo tutte le vetture ed i piloti della stagione 2019 della Formula 1, con riproduzioni dettagliate ai massimi livelli, con le solide modalità per giocatore singolo che non mutano la propria essenza, dalle più tradizionali corse singole e contro il tempo, ai gran premi con tutto il weekend di gara, fino alla modalità Carriera che, nei suoi punti cardine, ricalca essenzialmente quella delle ultime stagioni di “F1 2019”.

Nuova aria invece per la modalità multigiocatore: le leghe, divise per esperienza del giocatore e livello di difficoltà, in cui conta soprattutto il fatto che per entrare in queste categorie di competizioni non bisognerà più giungere da collegamenti esterni, ma direttamente dal gioco. Il montepremi messo in atto da Codemasters per il campionato online è molto elevato, 500.000 dollari, il che vedrà i giocatori più forti in competizione per aggiudicarsi il primo premio.

Nel sistema di gioco, inoltre, non mancheranno novità, come le microtransizioni in denaro reale per migliorare l’aspetto del proprio pilota e quello del team per cui si compete, con i punti competizione che serviranno a complementare questi punteggi di gioco. In poche parole, la sezione di gioco è molto più integrata rispetto al titolo dello scorso anno.

Grande novità è l’ingresso nel titolo della Formula 2, la competizione che permette di accedere ai migliori talenti nel mondo della F1 che, integrata nella modalità Carriera, permette ai piloti più competitivi di accedere alla massima categoria della velocità. Nel gioco sono presenti monoposto e gare del 2018, ma – con un aggiornamento futuro – sarà possibile accedere anche alle gare del 2019.

La grafica ha ottenuto notevoli miglioramenti, specie nei circuiti in notturna, dove si nota un salto in avanti di qualità evidente nei riflessi e nella diffusione degli aloni luminosi. oltre ad una completa revisione di tutto il comparto che dà lustro a “F1 2019” per una esperienza visiva ancora più accattivante. Il reparto audio e sonoro funziona molto bene, in linea con tutte le produzioni precedenti di Codemasters.

La giocabilità spicca per un livello particolarmente elevato, molto coerente con la realtà, senza alcun passo a vuoto; solidità e qualità di “F1 2019”, da questo punto di vista, non sono in discussione. I miglioramenti a tutte le modalità di gioco, inoltre, rendono questo titolo ancora più duraturo nel tempo e valido sotto ogni aspetto immaginabile.