Evercade VS: ufficiale la nuova consolle per home retrogaming

Era il 2020 quando la britannica Blaze Entertainment propose in commercio una consolle portable, cioè handheld, con il supporto di cartucce proprietarie per eseguire vecchie perle videoludiche del passato (più di 280 titoli) con tanto di licenze concesse ufficialmente (es. da Codemasters, Atari, Oliver Twins, Piko Interactive). Forte del successo ottenuto con tale prodotto, ancora una volta in ottica retrogaming, la stessa azienda ha annunciato, già disponibile anche su Amazon Italia, la home consolle Evercade VS.

La consolle in questione ha un look vintage, con una colorazione bianca e finiture rosse, anche sul controller integrato in dotazione, in cui i tasti e la croce direzionale ricordano le scelte della versione tascabile: all’interno batte, come cuore, un processore quadcore, con 1.5 GHz di clock frequency, coadiuvato da 512 MB per la RAM e da 4 GB per lo storage. Tramite il Wi-Fi è possibile aggiornare il firmware (magari con la speranza che venga abilitato in futuro il multiplayer online) mentre la consolle, di suo, è capace di supportare sino a un massimo di 4 controller in contemporanea, anche sfruttando le porte USB, alle quali è possibile collegare controller cablati o, via dongle, wireless, senza preoccuparsi troppo della compatibilità con i giochi, essendo presente un sistema di mappatura dei controlli.

In tema di funzionalità, la consolle Evercade VS porta in dote inedite modalità di visualizzazione: il gioco può essere seguito nell’aspect ratio originario, col formato 4:3 compensato da cornici differenziate per design, o può essere “schiacciato“. Volendo, è anche possibile ottenere una resa più fedele possibile, con la modalità “Pixel Perfect“, che ignora la diagonale di polliciaggio del monitor di destinazione, e ricalcare financo l’esperienza delle TV a tubo catodico (CRT) con appositi filtri.

Ogni cartuccia costa 19.99 euro, ma la consolle ne può vedere inserite due in contemporanea (in modo da non doverne togliere una per metterne l’altra): di default, nello Starter Pack, venduto a 99.99 euro, oltre alla consolle, è compresa la cartuccia Technos Arcade 1, comprensiva di 8 giochi, tra cui spiccano Block Out, Mania Challenge, alcuni Double Dragon (2 e 3) e The Combatribes.

Con l’edizione Premium Pack, venduta a 139.99 euro, la consolle resta la stessa, ma si ottengono due controller integrati, e due cartucce con, oltre a quella già vista, anche la più corposa Data East Arcade Collection 1, comprensiva di 10 titoli, tra cui Gate of Doom, Tumblepop, Bad Dudes Vs. Dragon Ninja, Wizard Fire, Chain Reaction, Dark Seal, Sly Spy. In ogni ensemble, mancano però l’adattatore e il cavo HDMI, necessario a collegare la consolle alla TV.