Essere Gesù per un giorno: il nuovo videogioco che simula la sua vita

Cosa ne pensa l’autore

Beatrice Cinnirella - Il mondo dei videogiochi e della tecnologia in generale è sempre in continua evoluzione. Quest’ultimo videogioco sicuramente è molto creativo ed originale. Sono curiosa di leggere i commenti degli esperti del settore per capire se l'idea funzionerà o se sarà solo una meteora nel mare dei videogiochi per PC che sono presenti già sul mercato.