Elden Ring incontra il Signore degli Anelli

Ascolta questo articolo

Potrebbe essere scritto da uno scrittore inglese nato nella seconda metà del 1800, invece è frutto dell’immaginazione di un appassionato che ha fatto incontrare il lavoro realizzato da FromSoftware con l’opera realizzata da J.R.R. Tolkien. In un video pubblicato su TikTok, la realizzazione degli Hobbit Frodo e Sam nelle terre di Gondor ha fatto si che Elden Ring possa essere ricordato e visto anche in queste vesti.

Il lavoro fatto per la realizzazione di questo progetto ha dell’incredibile, pensando che l’autore ha pensato a tutto basandosi non solamente sull’opera cinematografica ma anche quella cartacea, trovando diversi riferimenti, come ad esempio:

Frodo che lascia Gran Burrone – La prima notte in viaggio di Frodo e Sam, che si accampano sotto le stelle dopo una bella cena a base di salsicce in stile Contea. Frodo e Sam si spostano attraverso delle pianure, il che rende un’immersione davvero fatta come si deve all’interno di questo panorama. Nascondersi dagli Spettri dell’Anello fuori Bree mentre si dirigono verso Buckleberry Ferry. La spada di Frodo brilla di blu se si avvicina a qualche nemico. Sam si lancia per uccidere Shelob e salvare Frodo. Puoi vedere Frodo sdraiato a terra inerme, ma ancora vivo, mentre Sam finisce il lavoro: è un bel tocco di classe. In viaggio attraverso le Paludi della Morte. Muoversi attraverso Mordor. Nascondersi all’Occhio di Sauron vicino al Monte Fato.

Frodo si affaccia su alcune montagne: è facile immaginare che in questo scenario Frodo e Sam si siano divisi da poco dal resto della compagnia dopo l’uscita dalle miniere di Moira. Frodo e Sam sono poi ripresi nelle caverne del Monte Fato.

Al momento, non è possibile vedere ogni video realizzato dall’autore, ma comunque è bello pensare che il lavoro dietro a questo progetto sia arrivato ad un livello parecchio alto.