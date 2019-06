Dr. Mario World: il celebre rompicapo anni ’90 di Nintendo torna su Android e iOS

Quella che si appresta a iniziare tra qualche giorno sarà un’estate molto calda, e non solo per le temperature. Gli appassionati del gaming, e in particolare del gruppo Nintendo, oltre all’arrivo (con un po’ di ritardo) del già annunciato “Mario Kart Tour”, potranno presto beneficiare – dal 10 Luglio, su smartphone e tablet Android e iOS – del nuovo videogame “Dr. Mario World”.

Nello specifico, Dr. Mario World, creato dalla gaming house di Kyoto con l’ausilio di NHM Entertainment, specializzata nel gaming mobile e online, è un videogame di tipo rompicapo con dinamiche tratte da Tetris e meccanismi alla cubo di Rubik, che potrà essere giocato solo con connessione attiva, e non off-line, per tutta una serie di ragioni, tra cui (non meno importante) quella dell’autenticazione del giocatore in ottica anti-cheat.

Essendo la riedizione mobile del titolo originale distribuito nel 1990 per Nintendo NES, GameBoy e GameBoy Color, il gameplay è ambientato nell’Ospedale del Regno dei Funghi fustigato da virus di tre colori (blu, giallo, e rosso) che scorrono dall’alto: il personaggio protagonista del gioco, Dr. Mario, avrà il compito di sgominarli abbinandovi, accanto o sotto, 3 pillole dello stesso colore, avendo come difficoltà strategiche cui sopperire il fatto che le stesse siano divise a metà e, quindi, a volte anche di due colori diversi, o che non ve ne siano abbastanza per sgominare tutti i virus, rendendo necessario ideare delle particolari combinazioni o combo per massimizzarne l’effetto. Vincendo un match, si otterranno dei bonus che permetteranno di salire di livello nell’ambito di quelli che, per ora, sono i cinque mondi di cui Dr. Mario World si compone.

All’interno del gioco, sono previsti anche momenti di tipo social, con la possibilità di sfidare un avversario in match all’ultimo virus, onde scalare le classifiche generali, e la facoltà di scambiarsi (via Facebook o Line) vite per non incorrere in un game-over: fondamentalmente, a livello commerciale, Dr. Mario World si sostanzierà in un gioco freemium, quindi gratuito ma con qualche opzionale acquisto in app che permetterà di superare in modo accelerato dei momenti di difficoltà, magari mediante il ricorso ad oggetti speciali (grazie all’acquisto di “diamanti”), e di esplorare nuovi livelli (es. in virtù dell’incameramento di nuovi “cuori” che, in ogni caso, sono in grado di rigenerarsi da soli strada facendo).

Attualmente, in vista del lancio del gioco, come detto il 10 Luglio, è comunque possibile recarsi nell’App Store di iOS e sul Play Store di Android per effettuare la pre-registrazione, ed essere tra i primi a poter giocare al nuovo videogame Dr. Mario World dell’universo Nintendo.