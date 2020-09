DOOM è stato fatto girare su un test di gravidanza: ecco l’esperimento di un programmatore

La serie “Doom” ha fatto sicuramente la storia dei giochi nel mondo. Creato dalla casa “id Software”, il primo capitolo chiamato semplicemente in maiuscolo “DOOM” per ben 14 console diverse, e grazie al suo stile di di gioco semplice e veloce e a un elevato tasso di violenza, diventa nel giro di poco tempo molto popolare. Infatti, proprio in quegli anni, molte aziende videoludiche si sono ispirate al gioco per i loro lavori.

Proprio per questo motivo, soprattutto il primo capitolo, è stato usato dai programmatori di tutto il mondo per i loro “esperimenti“. Il videogioco “Doom” negli anni ha ricevuto numerose modifiche, riuscendo a funzionare su una calcolatrice, sugli smartwatch di Samsung, su uno schermo di un bancomat, nella Touch Bar dei MacBook Pro e addirittura in una Porsche 911, ove una persona ha utilizzato i comandi dell’auto (come la marcia) per farli funzionare nel gioco riuscendo quindi a giocare mentre guida.

L’esperimento di un programmatore californiano

Come riportato dal sito “Eurogamer“, il videogioco è riuscito a partire addirittura in un test di gravidanza. A fare questo esperimento ci pensa Foone Turing che si descrive su Twitter come un ingegnere hardware e programmatore di software. Proprio sul social pubblica i video e le immagini di come è riuscito a far partire “DOOM“.

Tuttavia, come svelato proprio da Turing, ha dovuto fare alcune modifiche al test di gravidanza per riuscire in questa impresa: “La CPU esistente non può essere riprogrammata e l’LCD esistente può mostrare solo 4 cose, quindi ho dovuto sostituirle entrambe per apportare eventuali modifiche”. Infine afferma che, una volta completato il design, pubblicherà su Internet la guida per realizzare il nostro test di gravidanza con all’interno “DOOM”.

Ma Foone Turing non vuole fermarsi a “DOOM” ed ha deciso di far partire anche “Skyrim” sullo stesso oggetto. Per il momento questo esperimento si trova ancora in forma embrionale, poiché è riuscito a far partire solamente il video iniziale, ma sul proprio “Patreon”, una piattaforma che permette ai creatori di contenuti di realizzare il proprio servizio di contenuti, è possibile vedere l’andamento del suo lavoro.