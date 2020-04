"Disaster Report 4: Summer Memories": terremoti a gogò ed esplorazione di una città distrutta

“Disaster Report 4: Summer Memories” è un titolo di azione ed esplorazione programmato da Granzella, uno studio software che cerca di sfruttare un filone, quello dei disastri naturali, non sempre posto come primo cardine di un gioco, spesso scelto come sfondo e scenario di giochi sparatutto e survival horror. Stavolta il terremoto è il protagonista del gioco, assieme al personaggio scelto dal giocatore.

“Disaster Report 4: Summer Memories” è disponibile per PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch e nella prima ora di gioco il personaggio scelto per interpretare questa storia dialoga con molti altri personaggi secondari, identificando piano piano chi sia il nostro eroe e come si è svolta la sua vita prima del disastro, una scossa che squassa l’intera città durante un passaggio su un autobus.

Lo scenario, da quel momento in poi, è quello di una città devastata e di tanti cittadini disperati, afflitti per aver perso tutto ed il viaggio attraverso le vie piene di macerie si muta in un’esplorazione decisamente coinvolgente, a caccia di avvisi, indizi e dialoghi con altre figure che hanno bisogno di aiuto. Dietro tutto questo, però, non pare esserci una precisa concatenazione di eventi e gli elementi sullo schermo non aiutano a fare ordine.

Il giocatore ha a disposizione una bussola per orientarsi ed una mappa dove sono segnalati diversi elementi, ma non c’è altro che ponga almeno un ordine logico (come un diario o una schermata delle missioni) a quello che si deve fare per proseguire, ed è uno dei difetti principali di “Disaster Report 4: Summer Memories”, che sfrutta un’idea originale senza però dare risposte serie allo stile di gioco.

I dialoghi sono fondamentali come il sistema di domande e risposte con le varie persone incontrate nella città distrutta, a volte ripetitivi e che in casi piuttosto limitati non portano alcun beneficio o malus nel corso del gioco; di contro la varietà di personalità che si incontra cattura l’attenzione e propone figure talvolta disperate, altre volte bizzarre ed in altri casi senza scrupoli. In questo vasto scenario il personaggio sarà aiutato a salvare la propria prosecuzione nel gioco grazie a dei checkpoint presenti capillarmente nella mappa.

Quello che offrono la grafica ed il comparto tecnico sono dati piuttosto tristi, con una ottimizzazione delle texture e con effetti visivi tutt’altro che ottimali, risoluzione grafica ed ambienti datati e con un gioco di ombre e luci che risulta parecchio fastidioso e mal gestito, specie su Nintendo Switch. Anche il sonoro non offre un buon rendimento, i dialoghi sono proposti in inglese e con sottotitoli solo nella stessa lingua.