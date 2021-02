Dentures and Demons, l’indie horror italiano che sta spopolando su Android

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Bisogna immediatamente precisare che il gioco, per via delle battute che possono essere pesanti per alcune persone, non è per tutti. Ma probabilmente senza questa caratteristica "Dentures and Demons", non avrebbe mai conquistato me e altre migliaia di utenti di tutto il mondo. E sinceramente non mi sarei mai aspettato di emozionarmi e divertirmi così tanto su un indie italiano per Android.