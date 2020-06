"Deep Rock Galactic": le miniere dei nani invase da alieni in un universo futuristico

“Deep Rock Galactic” è un titolo sviluppato (per Windows e console Xbox One) da Ghost Shp Games, uno sparatutto che esalta al massimo il ruolo determinante della stirpe nanica nell’universo dei giochi fantasy. L’ambientazione di questo titolo si svolge in un mondo futuristico, ma le occupazioni dei nani sono sempre le stesse: scavare miniere labirintiche alla ricerca di metalli e pietre preziose.

Grazie alla forza ed all’arguzia dello spirito dei nani, si può scegliere una tra quattro categorie di eroi, Artigliere, Esploratore, Ingegnere e Trivellatore, e partire in missioni mirate, a caccia di un obiettivo ben preciso, che può essere quello di raccogliere determinati minerali, raccogliere delle uova delle creature del sottosuolo, sconfiggere nemici o riparare i tunnel delle miniere.

La costante è una sola: per avanzare, spesso e volentieri bisogna scavare; infatti le grotte e le cave in cui ci si inoltra sono in gran parte distruttibili, dando all’interpretazione del nano il massimo della caratterizzazione. In questo non decade affatto la caratteristica di sparatutto di cui “Deep Rock Galactic” si fregia, i nemici sono ovunque, e sono quasi sempre insetti alieni devastanti.

Diventa fondamentale anche l’esperienza online, quella di interpretare in modalità cooperativa una squadra di quattro nani alla caccia dell’obiettivo di ogni missione, il gioco di squadra appaga per ogni azione e la community del titolo è di alto livello, di grande supporto ai nuovi giocatori e molto interattiva, in attesa della fase di massima espansione del gioco.

Nella modalità single player il gioco non trova lo stesso fascino che nel modo cooperativo, si perde lo spirito del lavoro di squadra e gli obiettivi risultano molto più simili tra loro, nonostante ci sia pur sempre molto da fare. E’ solo, appunto, la magia del lavoro cooperativo che si perde, ma per il resto “Deep Rock Galactic” rimane incrollabile sotto il suo profilo originale e divertente nel modo di interpretazione del personaggio.

Graficamente “Deep Rock Galactic” è lavorato con uno stile che può ricordare le fattezze e le forme strutturali e pittoriche di alcune avventure grafiche, in molte occasioni si scorgono degli angoli interessanti e caratteristici, come buona è la struttura e la forma degli avversari. La colonna sonora è più che sufficiente, niente di straordinario ma comunque giusta per il tema principale.