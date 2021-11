Da RNG a SSL: le sigle del gioco online sicuro

Le sigle e gli acronimi, dunque, entrando nello specifico settore dei casinò online, sono associate a varie tipologie di interazione, sempre e comunque nella finalità ultima della sicurezza degli utenti.

Quando si parla di SSL, ad esempio, si fa riferimento al protocollo “Secure Sockets Layer”, il cui utilizzo garantisce una protezione nello scambio di dati sensibili, sia nell’interazione tra client e server, sia in quella tra due server, come nel caso delle applicazioni.

Nel settore specifico dei casinò online la crittografia SSL, per mezzo di chiavi di cifratura a 128 bit, consente di mettersi al riparo da intrusioni moleste, grazie a una sequenza alfanumerica di caratteri e simboli.

Tale tecnologia assicura all’utente la privacy totale rispetto alle credenziali e alle password fornite per l’accesso al servizio, tenendo conto che gli operatori online richiedono sempre una registrazione al sito ed, escludendo le opzioni “senza deposito”, anche gli estremi necessari per l’effettuazione di transazioni monetarie, come i depositi o i prelievi.

Una evoluzione del protocollo SSL è rappresentata da un’ulteriore sigla, ovvero TLS, che per esteso sta per “Transport Layer Security“, un avanzamento di sicurezza rispetto all’invio e alla ricezione dei dati, richiesto, già nel 2017, per qualificare un casino online aams completamente sicuro, così come dichiarato, in una nota ufficiale, dall’attuale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM, ex AAMS), richiedendo ai concessionari di non utilizzare versioni di TLS inferiori alla 1.2.

Nel mondo dei casinò digitali, oltre alle sigle comunemente diffuse nel web in nome della privacy e del rispetto della sicurezza dell’utente, ce ne sono però anche altre, che riguardano specificatamente l’attività del gioco.

Una di queste è RNG, ovvero “Random Number Generator”, la quale identifica un software di gioco completamente affidabile e trasparente, in quanto, tramite un algoritmo crittografico, viene garantita al giocatore una casualità totale nella generazione dei numeri, dalla classica roulette al lancio dei dadi, fino alla spartizione delle carte da gioco. La regolarità del processo è soggetta ad appositi test di conformità, controllati da GLI (Gaming Laboratories International) e GA (Gaming Associates.)

Infine, anche la sigla RTP, che sintetizza il concetto di “Return to Player”, il quale, tradotto in italiano, significa “Ritorno al giocatore”, configura un parametro di sicurezza importante nell’ambito degli operatori digitali dei casinò, in quanto identificativa degli importi connessi alle vincite.

Questi ultimi devono essere dichiarati in modo esaustivo e trasparente all’interno del regolamento di gioco presente nel sito dell’operatore, così come richiesto dalle normative di settore che attestano la regolarità dei concessionari.