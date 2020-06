"Crash Bandicoot 4 It’s About Time": data di lancio e trailer ufficiali

Le indiscrezioni che giravano sul web da giorni affermavano l’imminente arrivo di un gioco del tutto inedito basato sulla iena che tutti abbiamo amato dai tempi della PlayStation 1. Si tratta di Crash Bandicoot 4: It’s about time. Proprio un paio di giorni fa, in un forum erano apparse alcune immagini di bassa qualità che mostravano alcuni frammenti di gioco.

Quelle foto sono state riportate pari pari, con una qualità decisamente migliore anche nel trailer ufficiale. Lo sviluppatore ufficiale del nuovo titolo è Toys for Bob, un’azienda nata nel 1989, che ha creato giochi come “La carica dei 102”, per PlayStation 1, Madagascar, i vari Skylanders e le rimasterizzazioni di Crash ‘n sane trilogy e Spyro.

Crash Bandicoot 4: il trailer ufficiale e la meccanica di gioco

La presentazione è avvenuta negli istanti successivi al concerto di Outer Wilds. A differenza degli altri Crash usciti già su PlayStation 4 e Xbox One, questo sarà un titolo completamente nuovo. Presenterà, dunque, nuovi livelli, nuovi poteri, nuovi nemici e nuove meccaniche di gioco.

Il gioco, apparentemente, presenta un andamento simile a Crash Bandicoot 3, tuttavia il trailer mostra la possibilità di usare anche altri personaggi, come la sorella Coco a piedi, invece che con l’aereo, o le sue invenzioni. Il fatto che si possa usare più personaggi per fare lo stesso livello, comporta che ogni personaggio avrà dei poteri propri, che magari lo renderanno più adatto a fare certe cose anziché altre.

Le maschere che di solito sono sempre state due, Uka Uka e Aku Aku, in questo gioco saranno quattro. Gli sviluppatori hanno anche pensato ai giocatori che si approcceranno per la prima volta ad un titolo di Crash Bandicoot. Ci sarà una modalità molto facilitata che dà vite illimitate. Per i giocatori più temerari, ci sarà la modalità con poche vite e relativo game-over, proprio alla vecchia maniera. Il gioco uscirà il 2 ottobre e sarà disponibile sia per PS4 che per Xbox One.