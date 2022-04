Con una nuova espansione l’universo di Warframe si amplifica

La community legata al mondo di Warframe può vantare almeno 10 anni di sviluppo in grado di aver realizzato diversi pianeti, realtà ed equipaggiamenti talmente differenti da potersi perdere all’interno del gioco per molto tempo. Con il nuovo aggiornamento uscito mercoledì 27 aprile, abbiamo potuto giocare all’espansione gratuita Angels of the Zariman, sviluppato da Digital Extremes il quale ha aperto un nuovo universo che è cresciuto fino a competere con canoni come Warhammer 40K.

Il mondo di Warframe è ambientato nel Sistema Origin, una versione alternativa del nostro sistema solare ambientata in un contesto cyberpunk futuristico, collocato temporalmente dopo la caduta dell’Impero Orokin. Il giocatore ricopre il ruolo di un operatore chiamato Tenno, macchine assassine incaricate di cercare, cacciare ed eliminare tutti quei mech-organici che mettono in difficoltà tutte le comunità umane del sistema solare che ancora cercano di tirare avanti.

Rebecca Ford è la direttrice di Warframe e ha commentato: “Il nostro più grande tasso di fallimento è come si fa a convincere un giocatore a finire il tutorial in Il secondo sogno?“.

La stessa ha continuato dicendo: “Questo è il campo minato di ‘Oh, dio, qualcuno ce la farà’ per noi, quindi ha bisogno di qualche riparazione patchwork: questo aggiornamento fa un ottimo lavoro nel rimuovere gli ostacoli non necessari, ma è chiaro per noi che portare qualcuno lì è ciò che rende a loro piace o adorano davvero Warframe“.

Waframe è riuscito a realizzare ciò che molti altri titoli non sono minimamente riusciti a fare nel corso del tempo, creando una community e realizzando contenuti che potessero stuzzicare l’utente a ritornare a giocare per completare nuove missioni. Una delle principali zone di ricerca è quella di interagire con un gruppo di rivoluzionare socialisti che hanno creato una colonia su Venere, dove le persone usano i corpi dei robot per lavorare e ripagare il debito per liberare la loro coscienza dal brainshelling.