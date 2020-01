Commandos 2 HD Remaster è ora disponibile su Steam

Come da opinione generale, la serie Commandos è una delle migliori serie di videogiochi tattici in tempo reale. Il primo capitolo, chiamato in Italia “Commandos: Dietro le linee nemiche“, ha segnato una vera e propria svolta su questo genere, grazie all’incredibile (per i tempi) IA. Ma, spesso, questo fattore è stato anche un danno per i gamers, poiché l’elevato tasso di difficoltà ha sempre allontanato una quantità di giocatori. Il primo capitolo ha poi avuto anche una espansione chiamata “Commandos: Quando il dovere chiama”.

Tuttavia, la Pyro Studios non ha cambiato la sua idea sulla serie, e tre anni dopo esce “Commandos 2: Men of Courage“. Ricordato da molti come uno dei migliori della serie, questo capitolo corregge i piccoli bug del passato, aggiungendo nuove meccaniche. La difficoltà era ancora più elevata rispetto al primo, ma ai tempi uscì anche una espansione amatoriale, chiamata “Destination Paris“, in cui il gioco diventava ancora più difficile.

Il terzo capitolo, chiamato “Commandos 3: Destination Berlin“, è uscito il 2003. Titolo acclamato sin da subito, grazie alla sua trama ed alle meccaniche rinnovate. L’ultimo, intitolato “Commandos: Strike Force“, era un gioco completamente diverso dai suoi predecessori poiché dotato di una visuale in prima persona. E, infatti, fu un flop commerciale.

Commandos 2 HD Remaster

La Yippee! Entertainment, insieme alla Pyro Studios, ha pubblicato in questi giorni il secondo capitolo di Commandos in versione HD remasterizzata. I cambiamenti, come riportati sulla pagina Steam, sono i seguenti: “Rivivi il capolavoro di strategia in tempo reale che ha caratterizzato il genere come nessun altro: Originariamente sviluppato dai leggendari Pyro Studios, Commandos 2 – HD Remaster è un vero omaggio a uno dei capolavori più acclamati. Prova l’esperienza di Commandos 2: Men of Courage come mai prima d’ora, ad alta definizione e con controlli di gioco, interfaccia utente e tutorial rielaborati”. Per il momento, si trova in offerta a 16,99€, oppure in bundle con Praetorians – HD Remaster a 25,48€.

Le recensioni per il momento non sono delle migliori, e molti utenti si stanno lamentando per alcuni bug che affliggono questa versione rimasterizzata. Tuttavia, per chi ha amato la serie oppure vuole provare uno dei miglior RTT, a quel prezzo vale la pena acquistarlo.