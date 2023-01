CES 2023: MSI presenta il mouse da gaming premium CLUTCH GM31 Lightweight

Ascolta questo articolo

Anche il celerrimo marchio taiwanese MSI si è occupato di accessori nell’ambito di quanto previsto per la fiera CES 2023 di Las Vegas con la presentazione di una nuova coppia di mouse per il gaming ad alte prestazioni, battezzati come CLUTCH GM31 Lightweight Wireless e CLUTCH GM31 Lightweight Wired.

MSI CLUTCH GM31 Lightweight Wireless è un mouse dal design ergonomico che si adatta a diversi stili di presa e ai giocatori con mani di medie e piccole dimensioni. Realizzato in plastica come il precedente CLUTCH GM41 Lightweight Wireless, mantiene un peso molto esile, pari a 73 grammi e questo gli permette movimenti più rapidi: un’ulteriore fluidità e scorrevolezza viene poi assicurata dai pattini che, realizzati al 100% in PTFE puro, hanno un design a doppio taglio e una trama unidirezionale.

Oltre alla fluidità, MSI CLUTCH GM31 Lightweight Wireless assicura anche una notevole resistenza, grazie agli switch OMRON garantiti per oltre 60 milioni di click e valori di riferimento nel settore dei mouse da gioco (sino a 12000 DPI di sensibilità, tracciamento 300 IPS, accelerazione 35G). La tecnologia di trasmissione scelta è quella a wireless 2.4G, che grazie a un apposito dongle veicola gli input a 1 ms di velocità.

Personalizzabile nell’illuminazione RGB dal software MSI Center, MSI CLUTCH GM31 Lightweight Wireless arriva con una carica completa a 110 ore. Poggiato sul supporto di ricarica, dopo appena 10 minuti di carica rapida guadagna di nuovo 7 ore di gioco. Volendo, può anche superare il problema dell’autonomia, cablandosi via Type-C (usando il cavo FRIXIONFREE da tipo C a tipo A incluso in confezione), trasformandosi nel suo alter ego cablato CLUTCH GM31 Lightweight Wired.

Al momento non sono noti i termini distributivi, quanto a tempistiche, prezzi e mercati, del mouse ibrido da gaming CLUTCH GM31 Lightweight, previsto in versione wireless e cablata per il CES 2023.