“Captain Tsubasa Zero – Miracle Shot” arriva in Italia per Android e iOS

In questi giorni è arrivato il nuovo capitolo della serie giapponese Captain Tsubasa, dedicata all’omonimo anime calcistico noto in Italia come “Holly e Benji”. Infatti, dopo il grande successo del videogioco “Dream Team”, ora arriva “Captain Tsubasa Zero – Miracle Shot” scaricabile per iOS e Android.

Questo gioco per smartphone riprende ancora la storia di Tsubasa Ozora (Oliver Hutton) e dei suoi amici-rivali Genzo Wakabayashi (Benji Price) e Kojiro Hyuga (Mark Lenders) per far ritornare bambini tutti quelli che li hanno seguiti in tv negli anni ’80 e finalmente permettergli di impersonare il proprio personaggio preferito. Infatti, sono stati fedelmente riprodotti sia tutti i protagonisti aggiungendo la voce dei veri doppiatori sia l’atmosfera e le ambientazioni dell’anime ideato da Yōichi Takahashi, però introducendo delle novità.

Il videogioco, infatti, non si limita solo ai 90 minuti di ogni partita, spesso giocati contro la stessa squadra, come nell’anime, perché si avrà il dovere di allenare nel migliore dei modi tutti i giocatori anche fuori dal campo per portarli fino al livello di rarità più alto per ottenere nuove abilità e farli diventare dei veri fuoriclasse imbattibili. Si potrà inoltre modificare la rosa dei calciatori e anche le divise al fine di ottenere una squadra completamente personalizzata.

Una grande novità è la possibilità di scegliere anche tra numerosi personaggi inediti le cui storie secondarie e abilità sono state create apposta per questo videogioco e non appartengono né alla vicenda originale né alla storia del Dream Team.

Tuttavia, dalle prime recensioni risulta essere un videogame più da vedere che da giocare, in quanto l’utente avrà pochissima influenza su quello che accadrà nelle partite, trasformandosi in un allenatore-spettatore in panchina con l’unico compito di premere il tasto combo ogni tanto, per permettere al personaggio scelto di calciare, dopo una serie di dribbling, il suo devastante Tiro miracoloso, spesso preso dalle vere mosse speciali presenti nell’anime.

Per effettuare queste azioni, il personaggio dovrà avere un coefficiente di potenza maggiore di quello del rivale, altrimenti verrà fermato oppure il suo tiro sarà parato senza difficoltà. Captain Tsubasa Zero – Miracle Shot, come Dream Team, è disponibile gratuitamente sull’App Store di iOS, e sul Play Store di Android.