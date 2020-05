Captain Tsubasa Rise of New Champions sarà in vendita dal 28 Agosto

Cosa ne pensa l’autore

Chiara Tiozzo - La saga di Captain Tsubasa non si interrompe ed ecco che ad agosto sta per uscire un nuovo videogame che riporta in campo lui e i suoi compagni. Non seguo molto i videogame però mi piace guardare i trailer, le grafiche e i personaggi e, soprattutto, i gadget abbinati. Chissà come sarà la Legends Edition per quella cifra…