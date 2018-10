Call of Duty: Black Ops 4 batte Fortnite? Secondo Twitch si, senza ombra di dubbio

Per svariati mesi, Fortnite è stato il gioco di riferimento per la maggior parte dei videogamers di oggi. La formula Battle Royale, la quale è il fulcro su cui verte l’intero titolo di Epic Games, ha attirato un enorme numero di fan al punto che svariate software house concorrenti non perdono tempo ad ‘imitarla’, ottenendo un successo più o meno consistente. Fino a poco tempo fa, il dominio di Fortnite pareva incontrastato, ma pare che le carte in tavola possano essere cambiate.

Da non molto tempo (poco più di 24 ore), è disponibile il nuovo Call of Duty: Black Ops 4, titolo sviluppato dalla celebre software house Activision. È noto da tempo che il videogioco si concentri particolarmente sul multigiocatore online e, in particolare, include la cosiddetta modalità ‘Blackout‘. Per chi non lo sapesse, si tratta di una modalità di gioco particolarmente simile a quanto proposto da Fortnite, data la somiglianza con la ben nota Battle Royale.

Da quando il nuovo titolo di Activision non è più un mistero, nel web circolava la voce che Call of Duty avrebbe fatto dimenticare Fortnite dalle teste di molti videogiocatori (allo scopo non mancavano anche meme realizzati ad hoc) e un dato ‘preliminare’ potrebbe confermare tutto ciò. Stando a quanto emerso da Twitch, gli spettatori di COD paiono essere molti di più di quelli di Fortnite.

Nel dettaglio, si parla di 255.000 spettatori complessivi contro i ‘soli’ 84.000 di Fortnite. Si tratta, dunque, di un pesante rapporto 3:1 che potrebbe dar credito o meno al primo dei due titoli. Non si tratterebbe, comunque, di risultati comparabili: Fortnite è stato pubblicato svariati mesi fa e il titolo di Activision potrebbe essere stato spinto dalla semplice curiosità dei videogiocatori di scoprire un gioco nuovo.

Sarà interessante, invece, osservare la situazione che si andrà a creare tra un mese circa. A quel punto il cosiddetto ‘effetto sorpresa’ non dovrebbe avere ancora valore mostrando, quindi la reale situazione che si andrà a creare. Ricordiamo, infine, che Call of Duty: Black Ops 4 è disponibile su Playstation 4, Xbox One, e PC (ma solo in esclusiva da Battle.net).