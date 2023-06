Bumblebee, il robot interattivo e programmabile di Hasbro e Robosen

Se siete appassionati dei cartoni animati Transformers, probabilmente conoscete già Optimus Prime, il robot convertibile interattivo lanciato nel 2021 da Hasbro e Robosen, che può trasformarsi da camion a robot con un semplice comando vocale. Ora, i due produttori hanno presentato un nuovo robot ispirato alla saga dei robot alieni: Bumblebee, il fedele compagno di Optimus Prime e protagonista di uno dei film spin-off della serie.

Bumblebee è un robot che può interagire ed essere programmato per compiere diverse azioni, come camminare, accovacciarsi, calciare, appoggiarsi, ballare e rialzarsi, anche se cade su una gamba sola. Dispone di 17 motori controllati da 45 microchip e di una batteria che gli permette di funzionare per circa 40 minuti.

Il suo prezzo è di 399 dollari (circa 364 euro), inferiore a quello di Optimus Prime che costa 699 dollari, circa 638 euro (o addirittura 1000 dollari, circa 912 euro, se si vuole anche il rimorchio auto-convertibile). La differenza principale tra i due robot è che Bumblebee non può trasformarsi. Anche se è un Transformers, infatti, con questo robot ci si dovrà accontentare di vederlo eseguire una varietà di pose e movimenti, senza mai cambiare forma.

Questo potrebbe deludere i fan più accaniti della saga, ma non toglie nulla alla qualità e alla capacità di divertire di questo prodotto. Bumblebee può essere comandato sia tramite voce che tramite smartphone o tablet, grazie a un’app dedicata disponibile per iOS e Android.

L’app permette di programmare il robot per eseguire una serie di mosse personalizzate, utilizzando una semplice interfaccia drag-and-drop o manipolando manualmente gli arti del robot. Inoltre, l’app offre la possibilità di creare una “mini theater“, ovvero una scenetta in cui Bumblebee interagisce con altri robot di Robosen, come Optimus Prime. Bumblebee sa anche rispondere a 20 diversi comandi vocali, come “danza“, “attacca“, “posa” e “apri il fuoco“.

Inoltre, pronuncia 69 frasi realizzate dal doppiatore del film di animazione Transformers G1, Dan Gilvezan. Il robot ha anche degli occhi LED, dei fari funzionanti sui piedi, un blaster illuminato e due velocità di camminata che si regolano in base al movimento. Bumblebee è un robot che sicuramente farà felici i bambini e gli appassionati di Transformers, grazie alle sue capacità interattive e programmabili. Se siete interessati a questo prodotto, potete acquistarlo sul sito di Robosen o su altri siti specializzati in giocattoli e gadget tecnologici.