Non si può negare che la serie di Borderlands non sia conosciuta ai più ma anzi, nel corso del tempo è riuscita a farsi conoscere da tantissimi appassionati in tutto il mondo. Infatti, attraverso un portavoce della compagnia, ovvero Gearbox, si è potuto sapere che la serie sta vivendo il suo periodo migliore dopo tanto tempo dal rilascio del primo capitolo avvenuto nel 2009.

La popolarità della serie si basa su due aspetti intriganti che difficilmente si riescono a trovare in altri titoli, come ad esempio tantissime sparatorie ad alto tasso di divertimento e uno stile di saccheggio che ricorda la saga di Diablo: questa scelta creativa ha aiutato la serie a superare la prova del tempo dando un senso di umorismo e performance unico nel suo genere.

Nel corso del tempo la serie ha regalato un seguito chiamato Borderlands 2 che portava avanti la trama del primo episodio uscito nel 2012, mentre nel 2014 arrivava un prequel chiamato Borderlands The Pre-Sequel ricevendo tantissimi elogi dalla community, oltre a diverse espansioni, garantendo molte missioni secondarie e sotto-trame all’insegna di una immersione nel mondo di gioco.

Con una piccola parentesi legata allo sfortunato Battleorn, Gearbox si è dedicata a Borderlands 3 con tantissime espansioni, garantendo eventi a tempo limitato in cui il completamento di determinati compiti specifici per i giocatori permette loro di ricevere uno o più equipaggiamenti rari. Con l’annuncio di Borderlands 4 non si sa ancora molto attraverso i canali ufficiali: monitoreremo la rete per ulteriori rumors. Intanto, Randy Pitchford, boss di Gearbox, ha annunciato durante l’E3 del 2021 uno spin off intitolato Tiny Tina’s Wonderlands ambientato fra il secondo e il terzo episodio della serie.

La notizia del dominio di Borderlands arriva come un fulmine a ciel sereno: speriamo che, nei prossimi anni, la saga di Borderlands possa esprimersi al meglio come ha sempre fatto nel corso degli anni.