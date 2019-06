Auto rubata durante l’E3 2019. Chi la trova vincerà un personaggio su Mortal Kombat 11

Il noto videogioco Mortal Kombat 11 sta per ricevere un nuovo personaggio DLC, dunque acquistabile separatamente dal gioco. Durante l’evento E3 2019 però, il co-fondatore di Mortal Kombat, Ed Boon, ha deciso di svelare il combattente come ricompensa per ritrovare l’auto di un suo amico che è stata rubata.

L’iniziativa ha avuto effetto perché l’automobile è stata localizzata e ora l’intera community sta attendendo che venga mantenuta la promessa. Inizialmente, il messaggio per la ricerca dell’auto era stato pubblicato su Twitter il 13 giugno di pomeriggio. Il proprietario si chiama Shane Satterfield e nel post sono stati inclusi alcuni dati come il modello, il numero di targa parziale.

L’auto rubata durante l’E3 2019 è stata localizzata

Satterfield aveva spiegato che dopo aver contattato la polizia, l’auto non era stata sequestrata dal carro attrezzi, e dunque l’unica possibilità era il furto. Il tutto è avvenuto a Los Angeles. Dopo poche ore, però, l’auto è stata ritrovata e ad annunciarlo è stato proprio Satterfield con un post su Twitter.

L’auto era in un garage e l’ha ritrovata con sua moglie. Ha colto comunque l’occasione di ringraziare tutti i partecipanti dell’E3 2019 per aver contribuito alle ricerche. L’offerta iniziale proposta da Boon era quella di rivelare il nuovo personaggio, ma non è chiaro se i partecipanti dell’evento hanno avuto un ruolo chiave nella ricerca dell’auto rubata oppure no.

Inoltre, non sono state rilasciate informazioni su quando e come avrebbe svelato il personaggio nascosto. Al momento, in Mortal Kombat 11 gli unici DLC rivelati finora sono stati Shang Tsung, Spawn, Nightwolf e Sindel.

Nel Mortal Kombat 11 Pack, invece, si raggiungerà quota i 6 personaggi DLC disponibili. Non resta che aspettare i prossimi giorni per vedere se la promessa verrà mantenuta. Se così non dovesse essere, molto probabilmente, gli appassionati della community potrebbero restarci male e perdere quel “feeling” creato nel tempo.