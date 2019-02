Arcade1UP e Pandora 5S: la moda dei cabinati, ridotti o mini, non conosce tregua

Una categoria in gran spolvero in ambito gaming è rappresentata dai mini cabinati che, in un periodo in cui il vintage ed il retrogaming godono di ampi consensi, continua a popolarsi di nuovi esemplari. Tra questi ultimi, è possibile annoverare il “ristretto” Arcade1UP, dell’omonima azienda californiana, ed il cinesissimo mini Pandora.

Il cabinato di Arcade1UP consta di una fedele riproduzione degli arcade da bar di una volta, con dimensioni (1.20 m di altezza) corrispondenti ai 3/4 dell’originale, ed un telaio realizzato in plastica (con serigrafie originali su fronte e “pancia”), compensato, e metallo. Le uniche differenze, rispetto ai veri cabinati degli anni ’80 e ’90 da sala giochi e bar, constano nel comando per regolare il volume, e nell’assenza del sistema coin-op (non servono i gettoni per giocarci).

La piattaforma, dal peso di 30 kg, viene venduta smontata, in confezioni piatte dotate di istruzioni di montaggio à la Ikea e, una volta riassemblato, palesa un display da 17 pollici, con i consueti pulsanti sulla plancia, e – per ognuno dei cabinati – 4 giochi pre-installati con regolare licenza (es. Street Fighter II, Final Fight, Gauntlet, Rampage, Joust, Strider, e Ghosts N’ Goblins).

In tema di prezzi, la realizzazione di Arcade1UP non è propriamente accessibile, basti pensare che il modello “Arcade One – Street Fighter II Champion Edition”, acquistabile online (ma con ritiro gratuito in sede) presso GameStop, costa la bellezza di 499.98 euro. Da segnalare la possibilità di acquistare, nell’ambito del medesimo progetto, anche un rialzo per il cabinato (portandone l’altezza a 1.70 cm), ed uno sgabello in tema, per ottenere un’esperienza da gioco quanto più fedele possibile all’originale.

Diverso, in tutti i sensi, è il discorso del Pandora 5S. Quest’ultimo, decisamente più piccolo (64.6 x 20.2 x 5.5 cm), fa parte della famiglia dei mini-cabinati, dei quali riproduce fedelmente la plancia, popolata con pulsanti d’azione e ben due levette. Collegata ad una TV tramite una porta VGA o la più moderna HDMI, permette di cimentarsi a qualcosa come 1.299 giochi. Attualmente, il mini cabinato Pandora 5S è in vendita, con un prezzo scontato del 49% su TomTom, a 114.26 euro (riducibili a 111.6 euro grazie al coupon TT1678).