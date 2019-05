Apex Legends: in arrivo su smartphone e tablet Android e iOS

Un nuovo gioco che ha seguito la scia di Fortnite (una vera e propria mania per i gamers), quanto a strada verso il successo, è stato Apex Legends. Quest’ultimo, infatti, al momento è diventato tra i titoli più giocati su PlayStation 4, Xbox One, e computer, e sembra che a breve possa arrivare anche su un’altra piattaforma molto utilizzata, ovvero quella mobile, con la possibilità di giocare sia su smartphone che su tablet.

La notizia è stata ufficializzata dal CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson, che ha confermato il work in progress della versione portatile del noto videogioco. In più, Apex Legends potrebbe essere disponibile anche in Cina.

Apex Legends su smartphone: quando arriva?

Le parole dell’Amministratore Delegato Wilson, parlano chiaro: “Siamo estremamente entusiasti del futuro di Apex Legends. L’engagement è forte e abbiamo grandi progetti per le sfide mondiali. Siamo in trattative avanzate per portare Apex Legends in Cina e sui dispositivi mobili, e vi aggiorneremo nei tempi previsti al termine di tali negoziazioni”.

L’arrivo su smartphone non è una novità, soprattutto se si tratta di un gioco che è diventato virale sulle piattaforme casalinghe, quali PlayStation e Xbox. Anche altri big del gaming, come Fortnite, e PUBG, presentano già la versione scaricabile su Android e iOS.

Grazie alle analisi statistiche, è stato notato che Apex Legends è il gioco che ha mostrato la crescita di utenti attivi più rapida tra tutti, toccando circa i 50 milioni di giocatori in tutto il mondo.

Logicamente essendo un gioco con continui aggiornamenti, sarà compito degli sviluppatori tenere alto l’interesse verso il proprio prodotto portando skin, modalità di gioco ed equipaggiamenti, sempre interessanti. Ad esempio a Giugno, durante l’evento EA Play, sarà annunciata la seconda stagione di Apex Legends, e tutti i relativi dettagli saranno spiegati proprio in occasione di tale giorno. Sarà interessante vedere il grado di partecipazione dei giocatori.