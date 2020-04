Anche EA supporta la battaglia al Covid-19: iniziative anche con Rio Ferdinand

Il mondo dei videogiochi si è mosso per aiutare a superare il difficile momento da Covid-19: già lanciate da vari sviluppatori, con l’approvazione dell’Organizzazione Mondiale di Sanità, arrivano varie campagne, tra cui Stay Home.

Anche EA sta supportando questi progetti: Stay Home e Play Togheter sono pensati per supportare il distanziamento sociale senza però sfociare nell’isolamento, ma mantenendo un contatto a distanza con gli amici.

Infatti si stanno intensificando le esperienze online fornite dalla casa di produzione, come tornei tra professionisti, promozioni speciali, missioni uniche e tanto altro ancora. È anche al lavoro con i partner sportivi, come FIFA, NFL, NBA etc, per creare nuovi momenti memorabili ed eventi in franchising.

Ad esempio, il team Apex Legends Global Series ha reso noto che sta incrementando l’intrattenimento dei propri fan tramite eventi online. Il tutto si sostanzia in un torneo di beneficenza da $ 250.000 a sostegno del fondo di risposta COVID-19 della Croce Rossa Internazionale.

Inoltre, EA Sports FIFA 20 ha stretto una partnership con Copa90 per una serie di contenuti speciali, una serie condotta dall’ex difensore centrale Rio Ferdinand che riunirà grandi nomi del calcio e dello sport in generale per varie partite a FIFA. Per ogni match ci sarà una donazione per enti benefici impegnati nella battaglia al Covd-19.

La campagna EA YourCause è un programma di beneficienza che coinvolge i dipendenti della software house: infatti la raccolta fondi sarà destinata a enti locali per supportare la lotta al virus.

Non solo donazioni in denaro: il team di EA si è messo al lavoro per supportare con nuove idee le loro comunità e, ad esempio, in Canada lo staff ha donato prodotti per la pulizia agli ospedali locali e fornito supporto alle banche alimentari.

In Svezia sono state raccolte anche mascherine e disinfettante per le mani a supporto degli ospedali locali, mentre negli Stati Uniti è stato aperto un conto di oltre 8.000 dollari donati in cibo a gruppi di supporto locali.

In un momento così delicato della nostra storia anche il mondo dei videogiochi fa la sua parte, a dimostrazione che siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo remare nella stessa direzione.