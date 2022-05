Activision annuncia il 47esimo Call of Duty e molti altri episodi

Non c’è bisogno di dire che il brand di Call of Duty è uno dei più conosciuti del settore, in quanto ha diverse sotto-serie che raccontano diverse storie all’interno del mondo della saga realizzata da Activision. Un franchising molto amato è il Modern Warfare, che ha rivisto nel 2019 un reboot della serie dopo essere andato in riposo dal 2011 con il terzo capitolo numerato del brand. Di seguito avremmo un nuovo capitolo chiamato Modern Warfare 2, di cui non è ancora stato annunciato il periodo d’uscita.

Però, arriva la notizia che Modern Warfare 2 non è solo il seguito del reboot uscito nel 2019, e il secondo rispetto all’episodio originale nel 2009, ma che sarà per la quarta volta un MW con il numero 2. Activision ha annunciato nella giornata del 30 aprile il rilascio del titolo, con a seguito anche un nuovo logo che ricorda l’episodio originale ma di cui non si conosce ancora il periodo d’uscita, in quanto è ancora stato rinviato per ragioni legate allo sviluppo del titolo.

Di seguito possiamo vedere un elenco dei capitoli pubblicati della serie: alcuni sono spin-off per il mercato mobile ma comunque ufficiali nella serie principale. In particolare, possiamo trovare:

Call of Duty 4: Modern Warfare Modern Warfare 2 Modern Warfare 3 Edizione Reflex di Modern Warfare Modern Warfare mobile Modern Warfare rimasterizzato Modern Warfare 2 rimasterizzato Call of Duty: Modern Warfare 2: Force Recon Modern Warfare (reboot 2019) Modern Warfare II (Sequel del reboot)

Per evitare confusione rispetto a tutti gli episodi realizzati e pubblicati nel tempo per le varie piattaforme, va chiarito che il Modern Warfare del 2019 è il reboot del titolo uscito nel 2007, mentre Modern Warfare 2 è il seguito del capitolo citato precedentemente. Ambedue sono gli episodi originali visti nel 2007 e 2009, ma nulla di più.