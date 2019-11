Michael Schumacher: la moglie Corinna rompe il silenzio e parla delle condizioni dell’ex pilota

A poco meno di sei anni da quel terribile incidente sugli sci di Meribel che ha completamente cambiato la vita di Michael Schumacher, la moglie Corinna ha voluto concedere un’intervista a She’s Mercedes Magazine.

Riportata da vari tabloid e magazine sia inglesi che tedeschi, l’intervista ha posto l’accento sulla passione della figlia per gli sport equestri, discipline verso le quali anche lei nutre una grande e vera passione. Non a caso in occasione del loro decimo anniversario di matrimonio, è lei stessa a ricordare che Michael le regalò un ranch con 40 cavalli.

L’ex pilota di Formula 1 ebbe però modo di comprarle anche un cavallo tutto suo. Proprio per questo motivo andarono insieme a Dubai, dove acquistarono un purosangue arabo. “Oggi mi rende felice vedere mia figlia poter fare ciò che ama e aver già raggiunto il successo” ha precisato parlando della figlia Gina Maria, indiscussa campionessa di reining, disciplina dell’equitazione americana che prende ispirazione dal lavoro dei cowboy. Sul punto ha altresì svelato che dopo aver intravisto del potenziale, il marito arrivò a prevedere le capacità della figlia, tanto da sostenere che sarebbe arrivata ad essere più brava della stessa Corinna.

“Ma non dimentico chi devo ringraziare di tutto questo, ovvero mio marito” ha aggiunto la moglie di Schumacher che in passato è stata legata anche a Heinz-Harald Frentzen, altro pilota tedesco di Formula 1 vincitore di 3 gran premi in carriera.

Quando poi l’oggetto delle domande si concentra sulle attuali condizioni del padre dei suoi due figli, Corinna ci tiene a ribadire che si stia facendo il possibile per farlo tornare quello che era un tempo. “Potete stare certi che è nelle migliori mani possibili” sono state le sue parole, alle quali ha aggiunto la richiesta di comprendere la volontà del marito di rispettare la privacy su un argomento così delicato come possono essere le sue condizioni di salute.