Gerhard Berger non condivide la scelta di sovraccaricare di responsabilità Mattia Binotto

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - Ogni società ha un proprio organigramma costruito in relazione ai compiti che devono essere assolti. Mattia Binotto ha sulle spalle diversi adempimenti cruciali che portano via molto tempo ed energie. In altre parole il rischio di non fare bene nessuna di queste mansioni è molto alta. Non sappiamo quali siano gli accordi e le strategie future, ma evidentemente in Ferrari lo reputano all’altezza di stare dietro a tutte queste incombenze. I conti si tirano alla fine, ma rimane il dubbio che in caso di flop, sarà lui a doversi prendere le responsabilità, abbandonando il team. In quel caso la Ferrari perderebbe un tecnico di valore, tra le altre cose proprio ora che sono alla ricerca di una propria identità.